https://sputnikarabic.ae/20221019/نقل-إسرائيليتين-إلى-المستشفى-بعد-اعتداء-مستوطنين-عليهما-جنوبي-الضفة-الغربية-1069245580.html

نقل إسرائيليتين إلى المستشفى بعد اعتداء مستوطنين عليهما جنوبي الضفة الغربية

نقل إسرائيليتين إلى المستشفى بعد اعتداء مستوطنين عليهما جنوبي الضفة الغربية

أصيبت ناشطتان إسرائيليتان بجروح متوسطة وطفيفة، اليوم الأربعاء، بعد تعرضهما لهجوم من قبل مستوطنين جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T16:52+0000

2022-10-19T16:52+0000

2022-10-19T16:52+0000

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إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الهجوم وقع في بلدة كيسان الفلسطينية قرب بيت لحم، خلال وصول عدد من ناشطي اليسار الإسرائيلي لمساعدة الفلسطينيين في جمع ثمار الزيتون.وأضافت أن الناشطتين إحداهما تبلغ من العمر 70 عاما والأخرى 40 عاما، وصلتا إلى مكان الحادث لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون في القرية، ثم - وفقا لنشطاء كانوا هناك - وصلت مجموعة من المستوطنين وبدأت في رشق الحجارة. عليهم وضربهم بالهراوات والركلات.وقال الناشط الإسرائيلي "تالي كاتسير" للصحيفة: "جمعنا بعض الزيتون ثم وصل عدد من المستوطنين وراحوا يرشقون الحجارة، ثم وصلت مجموعة قوامها نحو عشرين مستوطنا وبدأت في مهاجمة النشطاء ومنهم هاجر جيفن الناشطة الحقوقية البالغة من العمر 70 عاما والتي هاجموها بالعصي والركلات وتعاني من كسور في الضلوع وكدمات في جميع أنحاء جسدها".من جانبهما، ندد عضوا الكنيست الإسرائيلي عايدة توما سليمان وعوفر كسيف بالهجوم على النشطاء.وقالت توما سليمان: "هذا الهجوم المروع هو نتيجة مباشرة للصمت الإجرامي وغض الطرف من قبل (رئيس الوزراء يائير) لابيد و(وزير الدفاع بيني)غانتس و(وزير الأمن الداخلي عومر) بار ليف في مواجهة إرهاب المستوطنين".فيما قال كسيف: "أطالب الجيش والشرطة الإسرائيليين على الفور بتحديد مكان مثيري الشغب والقبض عليهم، الذين عادوا إلى عشهم الإجرامي بعد الهجوم".من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية، إنه تم نقل الناشطتين المصابتين إلى مستشفى "شعاري تسيديك" بالقدس لتلقي العلاج.

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