https://sputnikarabic.ae/20221019/واشنطن-تخصص-مليوني-دولار-لدعم-شعب-كوبا-بعد-إعصار-إيان-1069213425.html
واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"
واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة خصصت مليونين دولار لتقديم الدعم الإنساني للشعب الكوبي لتجاوز عواقب إعصار "إيان". 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T04:28+0000
2022-10-19T04:28+0000
2022-10-19T05:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً للبيان الصحفي للوزارة، سيتم تسليم أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لشركاء دوليين موثوقين، الذين يعملون مع الكوبيين بشكل مباشر".هذا وضرب إعصار "إيان" كوبا في نهاية أيلول\سبتمبر، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث وعدد ضحاياه في الولايات المتحدة إلى 100 شخص.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"
04:28 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة خصصت مليونين دولار لتقديم الدعم الإنساني للشعب الكوبي لتجاوز عواقب إعصار "إيان".
واشنطن – سبوتنيك
. ووفقاً للبيان الصحفي للوزارة، سيتم تسليم أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لشركاء دوليين موثوقين، الذين يعملون مع الكوبيين بشكل مباشر".
هذا وضرب إعصار "إيان" كوبا
في نهاية أيلول\سبتمبر، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث وعدد ضحاياه في الولايات المتحدة إلى 100 شخص.