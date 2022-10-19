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https://sputnikarabic.ae/20221019/واشنطن-تخصص-مليوني-دولار-لدعم-شعب-كوبا-بعد-إعصار-إيان-1069213425.html
واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"
واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة خصصت مليونين دولار لتقديم الدعم الإنساني للشعب الكوبي لتجاوز عواقب إعصار "إيان". 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T04:28+0000
2022-10-19T05:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً للبيان الصحفي للوزارة، سيتم تسليم أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لشركاء دوليين موثوقين، الذين يعملون مع الكوبيين بشكل مباشر".هذا وضرب إعصار "إيان" كوبا في نهاية أيلول\سبتمبر، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث وعدد ضحاياه في الولايات المتحدة إلى 100 شخص.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"

04:28 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 19.10.2022)
© AP Photo / Ismael Franciscoتداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022
تداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة خصصت مليونين دولار لتقديم الدعم الإنساني للشعب الكوبي لتجاوز عواقب إعصار "إيان".
واشنطن – سبوتنيك. ووفقاً للبيان الصحفي للوزارة، سيتم تسليم أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لشركاء دوليين موثوقين، الذين يعملون مع الكوبيين بشكل مباشر".
هذا وضرب إعصار "إيان" كوبا في نهاية أيلول\سبتمبر، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث وعدد ضحاياه في الولايات المتحدة إلى 100 شخص.
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