https://sputnikarabic.ae/20221019/واشنطن-توجه-تهما-بـالتهرب-من-العقوبات-وغسيل-الأموال-لـ5-مواطنين-روس-و2-من-تجار-النفط-1069255561.html
واشنطن توجه تهما بـ"التهرب من العقوبات وغسيل الأموال" لـ5 مواطنين روس و2 من تجار النفط
واشنطن توجه تهما بـ"التهرب من العقوبات وغسيل الأموال" لـ5 مواطنين روس و2 من تجار النفط
قالت وزارة العدل الأميركية إن واشنطن تقاضي 5 مواطنين روس واثنين من تجار النفط، في مزاعم تهم مرتبطة بغسيل الأموال والحصول على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T19:39+0000
2022-10-19T19:39+0000
2022-10-19T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المدعي عليهم قاموا "بتنظيم مخطط معقد للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي المفروض عليه عقوبات، من خلال عدد لا يحصى من المعاملات التي تنطوي على شركات وهمية وعملة مشفرة".وبينت الوزارة أن اثنين من المواطنين الروس المتهمين، وهما يوري أوريخوف وأرتيم أوس، اعتقلا في الخارج وسيخضعان لإجراءات تسليم.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات.وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تطالب-أمريكا-بأن-تحذو-حذوها-وتتخلص-من-ترسانة-أسلحتها-الكيميائية-1069247847.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن توجه تهما بـ"التهرب من العقوبات وغسيل الأموال" لـ5 مواطنين روس و2 من تجار النفط
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قالت وزارة العدل الأميركية إن واشنطن تقاضي 5 مواطنين روس واثنين من تجار النفط، في مزاعم تهم مرتبطة بغسيل الأموال والحصول على النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المدعي عليهم قاموا "بتنظيم مخطط معقد للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والنفط الفنزويلي المفروض عليه عقوبات، من خلال عدد لا يحصى من المعاملات التي تنطوي على شركات وهمية وعملة مشفرة".
وبينت الوزارة أن اثنين من المواطنين الروس المتهمين، وهما يوري أوريخوف وأرتيم أوس، اعتقلا في الخارج وسيخضعان لإجراءات تسليم.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، قد حذر في وقت سابق، من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات.
وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية
، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.
وأوضح أن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة، لافتا إلى أن هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الفوبيا من روسيا التي يتبعها السياسيون الغربيون.
وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.