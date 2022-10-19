https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-عدم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-لاعتبارات-عملياتية--1069225716.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لاعتبارات عملياتية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لاعتبارات عملياتية
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تزود أسلحة لأوكرانيا، وذلك لاعتبارات عملياتية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:21+0000
2022-10-19T11:21+0000
2022-10-19T11:27+0000
العالم
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وأضاف غانتس في إفادة صحفية: إن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة الإسرائيلية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية ، والتي سيتم الاتفاق على الحزمة التالية في المستقبل القريب".وتابع غانتس "لقد دعمت إسرائيل وتواصل دعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، هذا ما قلناه من قبل ونكرره اليوم. تتبع إسرائيل سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية وتسليم معدات المنقذة للحياة".وقال . غانتس "نخطط للمراجعة والموافقة على حزمة المساعدات الإضافية التي قدمناها إلى الماضي. وفي الوقت نفسه ، أود التأكيد على أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة لعدد من الأسباب العملياتية".وقال غانتس، في وقت سابق في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة لاعتبارات عملياتية
11:21 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تزود أسلحة لأوكرانيا، وذلك لاعتبارات عملياتية.
وأضاف غانتس في إفادة صحفية: إن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة الإسرائيلية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية ، والتي سيتم الاتفاق على الحزمة التالية في المستقبل القريب".
وتابع غانتس "لقد دعمت إسرائيل وتواصل دعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والغرب، هذا ما قلناه من قبل ونكرره اليوم. تتبع إسرائيل سياسة دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية وتسليم معدات المنقذة للحياة".
وقال . غانتس "نخطط للمراجعة والموافقة على حزمة المساعدات الإضافية التي قدمناها إلى الماضي. وفي الوقت نفسه ، أود التأكيد على أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة لعدد من الأسباب العملياتية".
وقال غانتس، في وقت سابق في حديث لإذاعة "كول تشاي" الإسرائيلية: "أريد أن أوضح أننا لن نبيع أسلحة لأوكرانيا. قدمنا لهم المساعدات الطبية والإنسانية".
وشدد الوزير الإسرائيلي في حديثه: "يجب أن يكون واضحا أننا لن نبيع لهم (نظام كييف) أسلحة".
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن كييف ستتوجه رسميا
، أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.