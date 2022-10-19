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https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-الدفاع-الصيني-يؤكد-ضرورة-تعزيز-قدرات-الجيش-والدفاع-بحزم-عن-سيادة-البلاد-1069227882.html
وزير الدفاع الصيني يؤكد ضرورة تعزيز قدرات الجيش والدفاع بحزم عن سيادة البلاد
وزير الدفاع الصيني يؤكد ضرورة تعزيز قدرات الجيش والدفاع بحزم عن سيادة البلاد
أكد وزير الدفاع الصيني، وي فينغي، اليوم الأربعاء، أنه يجب على قوات بلاده تعزيز قدراتها القتالية، وأن تكون جاهزة دائماً للحرب، وعليها الدفاع بحزم عن سيادة وأمن... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:11+0000
2022-10-19T12:11+0000
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الصين
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بكين - سبوتنيك. وقال فينغي، أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "على مدى السنوات العشر الماضية، تمكنا من التغلب على الصعوبات التي واجهت مسيرتنا، وسرنا من نصر إلى نصر آخر، وحققنا إنجازات رائدة وحققنا معجزات عظيمة، وبدأنا بنجاح بطريق التحديث بخصوصية صينية، وهذا كله بالأساس تحقق بفضل القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينغ ".وأضاف: "الطريق المستقبلي أمامنا معبدة بالصعوبات والعقبات، وحتى الاضطرابات الخطيرة".وأكد أنه: "في ظروف الوضع الأمني القومي المعقد والخطير، ينبغي علينا بدون تردد، تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيتم إقرارها في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وتنفيذ فكرة شي جين بينغ بشكل مبدئي، لتعزيز الجيش، وتعزيز قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني للانتصار، ورفع الروح المعنوية، وتحسين الكفاءة القتالية، والحفاظ على درجة عالية من اليقظة، والاستعداد الدائم للحرب، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، والأمن، ومصالح التنمية".هذا، ويُعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني في بكين من 16 وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، بحضور نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد، يمثلون أكثر من 96.7 مليون عضو في الحزب.وسيقر المؤتمر الخطة الخمسية للحزب الشيوعي الصيني، ويحدد الأهداف التي سيسعى الحزب والدولة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سينظر في التعديلات على ميثاق الحزب، وانتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية.وستعقد الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، عقب اختتام المؤتمر، والتي ستنتخب القيادة العليا للحزب من أعضاء المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20221002/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بحرية-شمالي-البحر-الأصفر-1068520200.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

وزير الدفاع الصيني يؤكد ضرورة تعزيز قدرات الجيش والدفاع بحزم عن سيادة البلاد

12:11 GMT 19.10.2022
© GRIGORIY SISOEV / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الصيني وي فينغ خه
وزير الدفاع الصيني وي فينغ خه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© GRIGORIY SISOEV
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أكد وزير الدفاع الصيني، وي فينغي، اليوم الأربعاء، أنه يجب على قوات بلاده تعزيز قدراتها القتالية، وأن تكون جاهزة دائماً للحرب، وعليها الدفاع بحزم عن سيادة وأمن ومصالح البلاد.
بكين - سبوتنيك. وقال فينغي، أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني: "على مدى السنوات العشر الماضية، تمكنا من التغلب على الصعوبات التي واجهت مسيرتنا، وسرنا من نصر إلى نصر آخر، وحققنا إنجازات رائدة وحققنا معجزات عظيمة، وبدأنا بنجاح بطريق التحديث بخصوصية صينية، وهذا كله بالأساس تحقق بفضل القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينغ ".

وأضاف: "الطريق المستقبلي أمامنا معبدة بالصعوبات والعقبات، وحتى الاضطرابات الخطيرة".

وأكد أنه: "في ظروف الوضع الأمني القومي المعقد والخطير، ينبغي علينا بدون تردد، تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيتم إقرارها في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وتنفيذ فكرة شي جين بينغ بشكل مبدئي، لتعزيز الجيش، وتعزيز قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني للانتصار، ورفع الروح المعنوية، وتحسين الكفاءة القتالية، والحفاظ على درجة عالية من اليقظة، والاستعداد الدائم للحرب، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، والأمن، ومصالح التنمية".
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هذا، ويُعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي الصيني في بكين من 16 وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، بحضور نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد، يمثلون أكثر من 96.7 مليون عضو في الحزب.

وسيقر المؤتمر الخطة الخمسية للحزب الشيوعي الصيني، ويحدد الأهداف التي سيسعى الحزب والدولة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سينظر في التعديلات على ميثاق الحزب، وانتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية.

وستعقد الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، عقب اختتام المؤتمر، والتي ستنتخب القيادة العليا للحزب من أعضاء المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
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