https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-الطاقة-اللبناني-يكشف-أسباب-تعثر-تنفيذ-اتفاق-استيراد-الغاز-من-مصر-1069225500.html

وزير الطاقة اللبناني يكشف أسباب تعثر تنفيذ اتفاق استيراد الغاز من مصر

وزير الطاقة اللبناني يكشف أسباب تعثر تنفيذ اتفاق استيراد الغاز من مصر

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض عن الأسباب التي أدت لتعثر وتأخر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز من مصر. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T11:17+0000

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2022-10-19T11:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وليد فياض، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "التأخر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز المصري كان نتيجة انتظار التمويل من البنك الدولي".وأضاف أن "هناك سبب آخر وهو انتظار الموافقة من الإدارة الأمريكية على إعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر".وأوضح أنه بحث مع نظيره المصري، طارق الملا، على هامش الاجتماعات في مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه"، أخر المستجدات بالملف.وأشار إلى أن الجانب المصري أكد له جهوزيته الفنية لمد لبنان بالغاز، وجهوزيته التجارية الخاصة بالعقد والتنفيذ والأسعار والكميات والالتزامات.ولفت الوزير اللبناني إلى التقدم الذي أحرزه لبنان في ما يتعلق بتأثير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأردف أنه "من المفترض أن يعيد البنك الدولي دخوله للملف اللبناني مرة أخرى بشكل نشط أكثر بعد التقدم الذي حدث بقضية ترسيم الحدود البحرية".كما كشف فياض عن نيته زيارة الجزائر لمناقشة إمداد لبنان بالوقود الجزائري، فضلا عن فتحه باب الحديث مع الكويت، بالإضافة إلى محاولة استكمال إمداد مصر لبنان بالغاز في حالة قبول البنك الدولي إعطاء التمويل.وشدد على أن توافر الوقود يمكن من حلحلة الأزمة الاقتصادية في بلاده.ويعاني لبنان، منذ نيسان/أبريل 2021، نقصاً حاداً في الوقود؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي، نتيجة انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، إذ فقدت العملة نحو 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.

https://sputnikarabic.ae/20220621/سفير-مصر-لدى-لبنان-القاهرة-ستورد-الغاز-إلى-بيروت-بسعر-أقل-بنسبة-30-من-سعر-السوق-العالمي-1063996718.html

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