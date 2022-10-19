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https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-المالية-الباكستاني-يعلن-استعداد-بلاده-لشراء-الوقود-من-روسيا-1069213508.html
وزير المالية الباكستاني يعلن استعداد بلاده لشراء الوقود من روسيا
وزير المالية الباكستاني يعلن استعداد بلاده لشراء الوقود من روسيا
أعلن وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، أن بلاده مستعدة لشراء الوقود الروسي بالسعر الذي يتم توريده إلى الهند. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T05:02+0000
2022-10-19T05:02+0000
العالم
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وقال الوزير نقلاً عن صحيفة "نيوز" الباكستانية: "باكستان مستعدة لشراء الوقود من روسيا بالأسعار التي يتم توريده بها إلى الهند المجاورة".وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، قد أعلنوا في 2 أيلول/سبتمبر، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.وأكد وزراء مالية "مجموعة السبع"، بوقت سابق، خطة لفرض سقف سعري على النفط الروسي؛ ودعوا جميع الدول إلى الانضمام لهذه المبادرة.وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه.
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العالم

وزير المالية الباكستاني يعلن استعداد بلاده لشراء الوقود من روسيا

05:02 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Владимир Вяткинمستودع الوقود
مستودع الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Владимир Вяткин
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أعلن وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، أن بلاده مستعدة لشراء الوقود الروسي بالسعر الذي يتم توريده إلى الهند.
وقال الوزير نقلاً عن صحيفة "نيوز" الباكستانية: "باكستان مستعدة لشراء الوقود من روسيا بالأسعار التي يتم توريده بها إلى الهند المجاورة".

وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، قد أعلنوا في 2 أيلول/سبتمبر، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأكد وزراء مالية "مجموعة السبع"، بوقت سابق، خطة لفرض سقف سعري على النفط الروسي؛ ودعوا جميع الدول إلى الانضمام لهذه المبادرة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، بعد تحديد سقف لسعر شرائه.
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