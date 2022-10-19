عربي
قيادي في حماس عقب لقاء بشار الأسد يؤكد الاتفاق على طي صفحة الماضي
https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-فرنسي-يدعو-إلى-تجاوز-الأزمة-مع-المغرب-وفتح-صفحة-جديدة-1069223751.html
وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"
وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"
دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسي، أوليفييه بيخت، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، مؤكدا على ضرورة "تجاوز... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:02+0000
2022-10-19T11:02+0000
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
المغرب العربي
العالم
أخبار العالم العربي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069063274_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_eb3c6e2ba6413599926a65056b2e095e.jpg
وقال الوزير الذي يزور المغرب حاليا، "لقد مررنا بفترة توتر في السنوات الأخيرة، يجب أن نكتب صفحة جديدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية.وتابع الوزير، خلال لقائه بأعضاء من الجالية الفرنسية بالمغرب: "يجب التغلب على هذه التوترات لبناء مشاريع مشتركة”، مستشهدا بالطاقات المتجددة والبنية التحتية وبناء السفن والسكك الحديدية والطيران، وغيرها".والتقى الوزير الفرنسي مسؤولين في الحكومة المغربية خلال زيارته الرسمية، حيث التقى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومن المرتقب اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة غدا الخميس، بالإضافة إلى لقاء مع المستثمرين، وكذلك يشارك في منتدى الأعمال الأفريقي.وهناك أزمة بين الرباط وباريس على خلفية تزايد رفض تأشيرات شنغن من المغاربة، حيث قررت الحكومة الفرنسية سبتمبر / أيلول 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الأزمة-بين-المغرب-وفرنسا-جمود-وفتور-متفاقم-لهذه-الأسباب-1067528441.html
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1069063274_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_fe8ac85361423647ced71ee2a0855038.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي

وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"

11:02 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAنهر أبي رقراق في المغرب
نهر أبي رقراق في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
تابعنا عبرTelegram
دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسي، أوليفييه بيخت، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، مؤكدا على ضرورة "تجاوز التوترات" بين البلدين.
وقال الوزير الذي يزور المغرب حاليا، "لقد مررنا بفترة توتر في السنوات الأخيرة، يجب أن نكتب صفحة جديدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية.
وتابع الوزير، خلال لقائه بأعضاء من الجالية الفرنسية بالمغرب: "يجب التغلب على هذه التوترات لبناء مشاريع مشتركة”، مستشهدا بالطاقات المتجددة والبنية التحتية وبناء السفن والسكك الحديدية والطيران، وغيرها".
والتقى الوزير الفرنسي مسؤولين في الحكومة المغربية خلال زيارته الرسمية، حيث التقى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومن المرتقب اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة غدا الخميس، بالإضافة إلى لقاء مع المستثمرين، وكذلك يشارك في منتدى الأعمال الأفريقي.
ملك المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
الأزمة بين المغرب وفرنسا... جمود وفتور متفاقم لهذه الأسباب
9 سبتمبر, 15:07 GMT
وهناك أزمة بين الرباط وباريس على خلفية تزايد رفض تأشيرات شنغن من المغاربة، حيث قررت الحكومة الفرنسية سبتمبر / أيلول 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала