https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-فرنسي-يدعو-إلى-تجاوز-الأزمة-مع-المغرب-وفتح-صفحة-جديدة-1069223751.html
وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"
وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"
دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسي، أوليفييه بيخت، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، مؤكدا على ضرورة "تجاوز... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:02+0000
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وقال الوزير الذي يزور المغرب حاليا، "لقد مررنا بفترة توتر في السنوات الأخيرة، يجب أن نكتب صفحة جديدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية.وتابع الوزير، خلال لقائه بأعضاء من الجالية الفرنسية بالمغرب: "يجب التغلب على هذه التوترات لبناء مشاريع مشتركة”، مستشهدا بالطاقات المتجددة والبنية التحتية وبناء السفن والسكك الحديدية والطيران، وغيرها".والتقى الوزير الفرنسي مسؤولين في الحكومة المغربية خلال زيارته الرسمية، حيث التقى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومن المرتقب اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة غدا الخميس، بالإضافة إلى لقاء مع المستثمرين، وكذلك يشارك في منتدى الأعمال الأفريقي.وهناك أزمة بين الرباط وباريس على خلفية تزايد رفض تأشيرات شنغن من المغاربة، حيث قررت الحكومة الفرنسية سبتمبر / أيلول 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الأزمة-بين-المغرب-وفرنسا-جمود-وفتور-متفاقم-لهذه-الأسباب-1067528441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي
وزير فرنسي يدعو إلى تجاوز الأزمة مع المغرب و"فتح صفحة جديدة"
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دعا الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسي، أوليفييه بيخت، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية، مؤكدا على ضرورة "تجاوز التوترات" بين البلدين.
وقال الوزير الذي يزور المغرب حاليا، "لقد مررنا بفترة توتر في السنوات الأخيرة، يجب أن نكتب صفحة جديدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس
" المغربية.
وتابع الوزير، خلال لقائه بأعضاء من الجالية الفرنسية بالمغرب: "يجب التغلب على هذه التوترات لبناء مشاريع مشتركة”، مستشهدا بالطاقات المتجددة والبنية التحتية وبناء السفن والسكك الحديدية والطيران، وغيرها".
والتقى الوزير الفرنسي مسؤولين في الحكومة المغربية خلال زيارته الرسمية، حيث التقى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومن المرتقب اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة غدا الخميس، بالإضافة إلى لقاء مع المستثمرين، وكذلك يشارك في منتدى الأعمال الأفريقي.
وهناك أزمة بين الرباط وباريس
على خلفية تزايد رفض تأشيرات شنغن من المغاربة، حيث قررت الحكومة الفرنسية سبتمبر / أيلول 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.