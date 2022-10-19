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مجلس الفيدرالية الروسي يقر مرسوم الرئيس الروسي بشأن تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الجديدة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/وضع-الاستعداد-في-مناطق-روسيا-1069239898.html
وضع الاستعداد في مناطق روسيا
وضع الاستعداد في مناطق روسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توقيع مرسوم إعلان حالة "الأحكام العرفية" في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T15:20+0000
2022-10-19T15:20+0000
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انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 بشأن الأحكام العرفية، تقرر إعلان حالة الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, روسيا
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, روسيا

وضع الاستعداد في مناطق روسيا

15:20 GMT 19.10.2022
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توقيع مرسوم إعلان حالة "الأحكام العرفية" في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 بشأن الأحكام العرفية، تقرر إعلان حالة الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وضع الاستعداد في مناطق روسيا - سبوتنيك عربي
وضع الاستعداد في مناطق روسيا - سبوتنيك عربي
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
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