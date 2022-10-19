https://sputnikarabic.ae/20221019/وضع-الاستعداد-في-مناطق-روسيا-1069239898.html
وضع الاستعداد في مناطق روسيا
وضع الاستعداد في مناطق روسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توقيع مرسوم إعلان حالة "الأحكام العرفية" في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T15:20+0000
2022-10-19T15:20+0000
2022-10-19T15:20+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 بشأن الأحكام العرفية، تقرر إعلان حالة الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, روسيا
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, روسيا
وضع الاستعداد في مناطق روسيا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، توقيع مرسوم إعلان حالة "الأحكام العرفية" في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 بشأن الأحكام العرفية، تقرر إعلان حالة الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".