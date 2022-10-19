https://sputnikarabic.ae/20221019/وفد-برلماني-روسي-يقدم-مساعدات-طبية-لأكبر-مستشفيات-دمشق-1069234544.html

وفد برلماني روسي يقدم مساعدات طبية لأكبر مستشفيات دمشق

وفد برلماني روسي يقدم مساعدات طبية لأكبر مستشفيات دمشق

زار وفد برلماني روسي ضم كلا من رئيس اللجنة الصناعية التجارية في البرلمان الروسي وعبد الحكيم غجييف رئيس لجنة الأمن في البرلمان الروسي وعدد من رؤساء الجامعات... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T14:04+0000

2022-10-19T14:04+0000

2022-10-19T14:04+0000

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وقدم الوفد مساعدات طبية للمستشفى تضمنت حاضنات أطفال وتجهيزات طبية بحضور مدير المشفى الدكتور أحمد عباس والكوادر الطبية والتمريضية في المشفى.وعبر مدير المستشفى عن شكره للوفد الروسي على تقديم المساعدات الطبية التي تأتي في وقت تعاني فيه سوريا من حصار اقتصادي قسري وتواجه صعوبة في إمكانية تأمين المواد والمعدات الطبية اللازمة لاستمرار العمل الطبي للمستشفى لا سيما التجهيزات الطبية الخاصة بالتصوير الشعاعي والطبقي المحوري.غوتينوف: مشروعات صناعية سورية – روسية مشتركةبدوره أشار رئيس لجنة الصناعات في البرلمان الروسي فلاديمير غوتينوف، نائب رئيس اتحاد الشركات الصناعية الروسية، إلى أن "الوفد يضم عدداً من ممثلي الشركات الصناعية الكبرى في روسيا الذين يقومون بتوقيع الاتفاقيات المشتركة في مجال الصناعة ما سيعطي الفرصة للاقتصاد والتجارة في سوريا"، موضحاً أن "الغاية من تقديم هذه المساعدات هي تزويد الكوادر الطبية السورية بتجهيزات متطورة لكي يتم التعرف على طرق استخدامها تمهيداً لتوسيع التعاون في هذا المجال".غجييف: من الشعب الروسي للشعب السوري الصديقبدوره قال عبد الحكيم غجييف رئيس لجنة الأمن في البرلمان الروسي: "نحن اليوم جئنا مع الوفد برئاسة السيد غوتينوف وهو رئيس اللجنة الصناعية التجارية في البرلمان الروسي وهو نائب رئيس اتحاد الشركات الصناعية الروسية الذي يضم كل الشركات الصناعية الروسية المختلفة التي تقوم بتصنيع العتاد والمعدات المختلفة وخاصة في المجال الطبي لهذا السبب نرغب بمعرفة ما هي احتياجات المستشفى من الأدوات والتجهيزات الطبية، وهي مساعدة متواضعة من الشعب الروسي للشعب السوري الصديق".ورداً على سؤال حول آفاق التعاون المستقبلي بين سوريا وروسيا في المجال الطبي قال غوتينوف: "الوفد الذي وصل معنا يتكون من بعض الأطباء وأنا شخصياً ممثل اتحاد الشركات الصناعية الروسية التي تقوم بتصنيع العتاد والمعدات الطبية بالإضافة إلى مدراء جامعات، ونحن نعتقد أن تعليم وتأهيل الأطباء أمر مهم جداً للمستقبل".وأردف: "نحن منذ عدة أيام قمنا بتوقيع بعض الاتفاقيات مع الجامعات السورية التي تقوم بإجراء بحوث علمية التي نعتبرها من أهم اتجاهات العمل بالإضافة إلى الجامعات التي تقوم بنشاطات مختلفة لا سيما في تصنيع العتاد والمعدات الطبية، ولذلك نعتقد أن هذا العمل مهم جداً لكي يكون عند سوريا استقلال في هذا المجال".وقال: "الوفد يضم بعض ممثلي الصناعات والشركات الصناعية الروسية الذين يدرسون الإمكانيات المختلفة لإنشاء وإقامة بعض الشركات والصناعات بشكل مشترك في سوريا ليس فقط في المجال الطبي بل في مختلف المجالات، ومنها تصنيع العتاد في كافة المجالات وهذا الشيء نعتبره أمراً مهماً جداً".عباس: خلافا لما يدعيه الغرب نعاني من حصار طبي في سورياوأوضح مدير مشفى دمشق الدكتور أحمد عباس في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن "المعدات الروسية هي عبارة عن حواضن أطفال وبعض التجهيزات الضرورية لقسم الإسعاف وغرف العناية المركزة".وتابع عباس: "عندما نطلب أي تجهيزات طبية من أي شركة فوراً يقولون لنا بأنهم يخشون فرض عقوبات عليها في حال تزويدنا بأي تجهيزات طبية ولهذا نحن فعلاً بحاجة لتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة لتأمين مختلف المعدات ليس فقط الحواضن فنحن بحاجة إلى تجهيزات أوسع وقد بحثا هذا الموضوع مع الوفد الروسي لتوسيع إمكانية توسيع مجالات التعاون حول تأمين التجهيزات وفي مجال الأبحاث".وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة على قسم حاضنات الأطفال واطلع على واقع الخدمات والأجهزة الطبية معربا عن استعداد الجانب الروسي لتزويد المستشفى باحتياجاته من التجهيزات الطبية تعبيراً عن عمق الصداقة بين البلدين الصديقين سوريا وروسيا.

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