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https://sputnikarabic.ae/20221019/15-قتيلا-في-أحدث-اشتباكات-عرقية-بولاية-النيل-الأزرق-السودانية-1069255319.html
15 قتيلا في أحدث اشتباكات عرقية بولاية النيل الأزرق السودانية
15 قتيلا في أحدث اشتباكات عرقية بولاية النيل الأزرق السودانية
قتل 15 شخصا على الأقل في أحدث اندلاع للاشتباكات العرقية إثر نزاعات على الأراضي في ولاية النيل الأزرق الواقعة في جنوب السودان، حسبما ذكر قادة محليون ومصادر... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T19:23+0000
2022-10-19T19:23+0000
أخبار السودان اليوم
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اندلع القتال الأسبوع الماضي بعد ورود أنباء عن خلافات على أرض بين أبناء قبيلة الهوسا وجماعات منافسة أبرزها الحماج في قرية ود الماحي شرقي مدينة الروصيرص في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.اليوم الأربعاء، اندلع قتال جديد، حيث أفاد سكان بوقوع إطلاق نار كثيف وإحراق لمنازل.قال أحد السكان المحليين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان هناك إطلاق نار كثيف، وحرقت منازل".قال أحد المسعفين في عيادة واد الماحي طلب عدم ذكر اسمه إنهم استلموا "10 جثث"، بينما قال عامل آخر في المستشفى بمدينة الروصيرص إن المنشاة استقبلت "5 جثث و10 مصابين".وقال أحد قادة الهوسا إن الاشتباكات وقعت على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن في المنطقة فضلا عن فرض حظر تجول ليلي.اندلع القتال بين أفراد الهوسا وجماعات أخرى لأول مرة في يوليو/ تموز، حيث قُتل نحو 149 شخصا وجُرح 124 حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لإحصاء أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.قالت الأمم المتحدة إن القتال منذ يوليو، أجبر ما يقرب من 65 ألف شخص على ترك منازلهم. اندلعت اشتباكات في الصيف بعد أن طلب أعضاء من الهوسا إنشاء "سلطة مدنية" اعتبرتها الجماعات المتنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي.أثارت الاشتباكات احتجاجات غاضبة في أنحاء السودان حيث طالب الهوسا بالعدالة لمن قتلوا. بحلول أواخر يوليو، وافق كبار القادة على وقف الأعمال العدائية، لكن رغم الاتفاق، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول.قُتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/حقيقة-استخدام-السلطات-في-الخرطوم-شرق-السودان-كورقة-ضغط-قبل-التسوية-السياسية؟-1069106365.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

15 قتيلا في أحدث اشتباكات عرقية بولاية النيل الأزرق السودانية

19:23 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قتل 15 شخصا على الأقل في أحدث اندلاع للاشتباكات العرقية إثر نزاعات على الأراضي في ولاية النيل الأزرق الواقعة في جنوب السودان، حسبما ذكر قادة محليون ومصادر طبية، اليوم الأربعاء.
اندلع القتال الأسبوع الماضي بعد ورود أنباء عن خلافات على أرض بين أبناء قبيلة الهوسا وجماعات منافسة أبرزها الحماج في قرية ود الماحي شرقي مدينة الروصيرص في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
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16 أكتوبر, 19:01 GMT
اليوم الأربعاء، اندلع قتال جديد، حيث أفاد سكان بوقوع إطلاق نار كثيف وإحراق لمنازل.
قال أحد السكان المحليين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان هناك إطلاق نار كثيف، وحرقت منازل".
قال أحد المسعفين في عيادة واد الماحي طلب عدم ذكر اسمه إنهم استلموا "10 جثث"، بينما قال عامل آخر في المستشفى بمدينة الروصيرص إن المنشاة استقبلت "5 جثث و10 مصابين".
وقال أحد قادة الهوسا إن الاشتباكات وقعت على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن في المنطقة فضلا عن فرض حظر تجول ليلي.
اندلع القتال بين أفراد الهوسا وجماعات أخرى لأول مرة في يوليو/ تموز، حيث قُتل نحو 149 شخصا وجُرح 124 حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لإحصاء أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
قالت الأمم المتحدة إن القتال منذ يوليو، أجبر ما يقرب من 65 ألف شخص على ترك منازلهم. اندلعت اشتباكات في الصيف بعد أن طلب أعضاء من الهوسا إنشاء "سلطة مدنية" اعتبرتها الجماعات المتنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي.
أثارت الاشتباكات احتجاجات غاضبة في أنحاء السودان حيث طالب الهوسا بالعدالة لمن قتلوا. بحلول أواخر يوليو، وافق كبار القادة على وقف الأعمال العدائية، لكن رغم الاتفاق، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول.
قُتل أكثر من 370 شخصا ونزح أكثر من 177 ألف في نزاعات طائفية في السودان بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب، وفقا للأمم المتحدة.
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