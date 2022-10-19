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https://sputnikarabic.ae/20221019/8-قتلى-و18-جريحا-في-انفجار-قنبلة-خارج-سجن-يانغون-في-ميانمار-1069218301.html
8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار
8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار
قال المجلس العسكري إن قنبلتين انفجرتا على الأقل خارج سجن في يانغون، المركز التجاري لميانمار. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:35+0000
2022-10-19T08:35+0000
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وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن الانفجارات أصابت حشدا كان يصطف لتسليم طرود للأصدقاء والأقارب داخل سجن إنسين صباح الأربعاء، دون تحديد عدد التفجيرات.وأوضح البيان أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون جراء الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-مليون-شخص-منذ-انقلاب-ميانمار-1068725354.html
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العالم, أخبار ميانمار
العالم, أخبار ميانمار

8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار

08:35 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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قال المجلس العسكري إن قنبلتين انفجرتا على الأقل خارج سجن في يانغون، المركز التجاري لميانمار.
وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن الانفجارات أصابت حشدا كان يصطف لتسليم طرود للأصدقاء والأقارب داخل سجن إنسين صباح الأربعاء، دون تحديد عدد التفجيرات.
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليون شخص منذ انقلاب ميانمار
7 أكتوبر, 10:05 GMT
وأوضح البيان أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون جراء الانفجار.
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