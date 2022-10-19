https://sputnikarabic.ae/20221019/8-قتلى-و18-جريحا-في-انفجار-قنبلة-خارج-سجن-يانغون-في-ميانمار-1069218301.html
8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار
8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار
قال المجلس العسكري إن قنبلتين انفجرتا على الأقل خارج سجن في يانغون، المركز التجاري لميانمار. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:35+0000
2022-10-19T08:35+0000
2022-10-19T08:35+0000
العالم
أخبار ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b7fd26cb7ea1700a3a99e66b47cd426.jpg
وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن الانفجارات أصابت حشدا كان يصطف لتسليم طرود للأصدقاء والأقارب داخل سجن إنسين صباح الأربعاء، دون تحديد عدد التفجيرات.وأوضح البيان أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون جراء الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الأمم-المتحدة-نزوح-أكثر-من-مليون-شخص-منذ-انقلاب-ميانمار-1068725354.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bee8c2de665d3e2de2eefbcab0792ca6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ميانمار
8 قتلى و18 جريحا في انفجار قنبلة خارج سجن يانغون في ميانمار
تابعنا عبر
قال المجلس العسكري إن قنبلتين انفجرتا على الأقل خارج سجن في يانغون، المركز التجاري لميانمار.
وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن الانفجارات أصابت حشدا كان يصطف لتسليم طرود للأصدقاء والأقارب داخل سجن إنسين صباح الأربعاء، دون تحديد عدد التفجيرات.
وأوضح البيان أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون جراء الانفجار.