https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يدعو-لتقديم-شكوى-إلى-العدل-الدولية-لمطالبة-أرمينيا-بتعويضات-عن-احتلال-قره-باغ-1069291542.html
أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ
أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أذربيجان إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار خلال فترة "الاحتلال... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T17:19+0000
2022-10-20T17:19+0000
2022-10-20T17:19+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو: يجب "تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ومطالبة أرمينيا بتعويضات بسبب الأضرار التي ألحقتها بإقليم قره باغ خلال احتلاله".واندلعت الشهر الماضي اشتباكات حدودية بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، سقط فيها عشرات القتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع الأعمال القتالية مجددا.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يصل-إلى-أذربيجان-للمشاركة-في-افتتاح-مطار-زنغيلان-الدولي-في-قره-باغ-1069276004.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أرمينيا, أذربيجان
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أرمينيا, أذربيجان
أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أذربيجان إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار خلال فترة "الاحتلال الأرميني" لإقليم قره باغ.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو: يجب "تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ومطالبة أرمينيا بتعويضات بسبب الأضرار التي ألحقتها بإقليم قره باغ خلال احتلاله".
واندلعت الشهر الماضي اشتباكات حدودية بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني
، سقط فيها عشرات القتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع الأعمال القتالية مجددا.
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية
؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.