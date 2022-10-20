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https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يدعو-لتقديم-شكوى-إلى-العدل-الدولية-لمطالبة-أرمينيا-بتعويضات-عن-احتلال-قره-باغ-1069291542.html
أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ
أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أذربيجان إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار خلال فترة "الاحتلال... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T17:19+0000
2022-10-20T17:19+0000
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو: يجب "تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ومطالبة أرمينيا بتعويضات بسبب الأضرار التي ألحقتها بإقليم قره باغ خلال احتلاله".واندلعت الشهر الماضي اشتباكات حدودية بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، سقط فيها عشرات القتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع الأعمال القتالية مجددا.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يصل-إلى-أذربيجان-للمشاركة-في-افتتاح-مطار-زنغيلان-الدولي-في-قره-باغ-1069276004.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أرمينيا, أذربيجان
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أرمينيا, أذربيجان

أردوغان يدعو لتقديم شكوى إلى "العدل الدولية" لمطالبة أرمينيا بتعويضات عن "احتلال" قره باغ

17:19 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أذربيجان إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار خلال فترة "الاحتلال الأرميني" لإقليم قره باغ.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو: يجب "تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ومطالبة أرمينيا بتعويضات بسبب الأضرار التي ألحقتها بإقليم قره باغ خلال احتلاله".
واندلعت الشهر الماضي اشتباكات حدودية بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، سقط فيها عشرات القتلى من الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع الأعمال القتالية مجددا.
زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
أردوغان يصل إلى أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في قره باغ
12:42 GMT
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
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