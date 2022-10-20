https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يصدر-مرسوما-بتمديد-تفويض-تواجد-قوات-بلاده-في-أذربيجان-1069283084.html
أردوغان يصدر مرسوما بتمديد تفويض تواجد قوات بلاده في أذربيجان
أردوغان يصدر مرسوما بتمديد تفويض تواجد قوات بلاده في أذربيجان
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بتمديد تفويض تواجد قوات بلاده في أذربيجان. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:17+0000
2022-10-20T15:17+0000
2022-10-20T15:17+0000
أخبار تركيا اليوم
أذربيجان
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ووفقا لوسائل إعلام محلية تركية، فإن مرسوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد تفويض القوات الوطنية في مركز المراقبة الروسي التركي المشترك في أذربيجان تم تقديمه إلى البرلمان.وقد تم إنشاء المركز المشترك لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها في مقاطعة أغدام الأذربيجانية وفقًا لمذكرة وقعها وزيرا الدفاع الروسي والتركي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم التوقيع عليه في نوفمبر 2020، حيث اتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى، ومع ذلك ظل الوضع في المنطقة متوترا مع اشتباكات متقطعة بين البلدين.طالع أيضا: الكرملين يعلق على خطط تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في أذربيجان
https://sputnikarabic.ae/20211027/لماذا-تمد-تركيا-يدها-لأرمينيا-بعدما-ساندت-أذربيجان-في-حرب-قره-باغ؟-1050551799.html
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أخبار تركيا اليوم, أذربيجان
أخبار تركيا اليوم, أذربيجان
أردوغان يصدر مرسوما بتمديد تفويض تواجد قوات بلاده في أذربيجان
تابعنا عبر
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بتمديد تفويض تواجد قوات بلاده في أذربيجان.
ووفقا لوسائل إعلام
محلية تركية، فإن مرسوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد تفويض القوات الوطنية في مركز المراقبة الروسي التركي المشترك في أذربيجان تم تقديمه إلى البرلمان.
27 أكتوبر 2021, 18:29 GMT
وقد تم إنشاء
المركز المشترك لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها في مقاطعة أغدام الأذربيجانية وفقًا لمذكرة وقعها وزيرا الدفاع الروسي والتركي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
واندلع الصراع طويل الأمد في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، ما يمثل أخطر تصعيد في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات.
وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم التوقيع عليه في نوفمبر 2020، حيث اتفقت أرمينيا وأذربيجان
على وقف إطلاق النار تمامًا وتبادل الأسرى، ومع ذلك ظل الوضع في المنطقة متوترا مع اشتباكات متقطعة بين البلدين.