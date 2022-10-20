https://sputnikarabic.ae/20221020/أردوغان-يصل-إلى-أذربيجان-للمشاركة-في-افتتاح-مطار-زنغيلان-الدولي-في-قره-باغ-1069276004.html
أردوغان يصل إلى أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في قره باغ
أردوغان يصل إلى أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في قره باغ
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى أذربيجان للمشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في إقليم قره باغ. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:42+0000
2022-10-20T12:42+0000
2022-10-20T12:42+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
ناغورني قره باغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255403_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_54eb616e52925dfed55f4916a5de2425.jpg
وشارك الرئيس التركي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار زنغيلان الدولي، الميناء الجوي الثاني الذي تم إنشاؤه في الأراضي المحررة في أذربيجان، بدعم من الشركات التركية.ويرافق الرئيس التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ووزير الزراعة والغابات فهيت كيريشجي، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو ومسؤولون آخرون.وكان أردوغان وعلييف وضعا حجر أساس مطار زنغيلان أواخر أبريل/ نيسان 2021، ليتم استكمال بنائه خلال عام ونصف العام فقط، وفق معايير دولية عالية.
أذربيجان
ناغورني قره باغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255403_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_40f1fa228a22f1cf52ab228288ea7b95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, ناغورني قره باغ
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, ناغورني قره باغ
أردوغان يصل إلى أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في قره باغ
تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى أذربيجان للمشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح مطار زنغيلان الدولي في إقليم قره باغ.
وشارك الرئيس التركي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار
زنغيلان الدولي، الميناء الجوي الثاني الذي تم إنشاؤه في الأراضي المحررة في أذربيجان، بدعم من الشركات التركية.
ويرافق الرئيس التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ووزير الزراعة والغابات فهيت كيريشجي، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو ومسؤولون آخرون.
وكان أردوغان وعلييف
وضعا حجر أساس مطار زنغيلان أواخر أبريل/ نيسان 2021، ليتم استكمال بنائه خلال عام ونصف العام فقط، وفق معايير دولية عالية.