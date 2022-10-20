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https://sputnikarabic.ae/20221020/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-ارتفاعا-طفيفا-إلى-نحو-1143-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1069263133.html
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب
سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، اليوم الخميس ، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:10+0000
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وفتح، اليوم الخميس، تداول العقود الآجلة على مؤشر TTF مرتفعًا بنسبة 0.3% إلى 1143.2 دولار لكل ألف متر مكعب. الديناميكيات معطاة من سعر التسوية ليوم أمس الأربعاء، يوم التداول السابق - 1140.1 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل، في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بيانات ICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.
https://sputnikarabic.ae/20221019/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-1100-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069216383.html
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العالم, اقتصاد, بورصة لندن
العالم, اقتصاد, بورصة لندن

أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب

08:10 GMT 20.10.2022
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، اليوم الخميس ، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
وفتح، اليوم الخميس، تداول العقود الآجلة على مؤشر TTF مرتفعًا بنسبة 0.3% إلى 1143.2 دولار لكل ألف متر مكعب. الديناميكيات معطاة من سعر التسوية ليوم أمس الأربعاء، يوم التداول السابق - 1140.1 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.
وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل، في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بيانات ICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1100 دولار لكل ألف متر مكعب
19 أكتوبر, 07:38 GMT
ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.
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