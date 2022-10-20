https://sputnikarabic.ae/20221020/أمين-عام-الناتو-يؤكد-أن-الحلف-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-تعرضت-فنلندا-والسويد-لضغوط-1069278965.html
أمين عام الناتو يؤكد أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط
أمين عام الناتو يؤكد أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط
أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:44+0000
2022-10-20T13:44+0000
2022-10-20T13:44+0000
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ووفقا لتصريحات نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".وقال: "لقد قدم العديد من الحلفاء ضمانات أمنية لكلا البلدين، وقد عزز الناتو وجوده في منطقة بحر البلطيق ... لذا فإن الخبر السار هو أن ما رأيناه حتى الآن هو أسرع عملية انضمام في تاريخ الناتو الحديث".وكان الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الناتو، قد وقعوا في الـ في 5 من يوليو/ تموز الماضي، بروتوكولات انضمام لفنلندا والسويد في بروكسل.وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.طالع أيضا: تركيا: نتمسك بموقفنا المبدئي من انضمام السويد وفنلندا للناتو
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الناتو, العالم, السويد, فنلندا
الناتو, العالم, السويد, فنلندا
أمين عام الناتو يؤكد أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط
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أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.
ووفقا لتصريحات
نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ورئيس وزراء السويد أولف
كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".
وأوضح أن جميع أعضاء الناتو تقريبًا صادقوا على الاتفاقيات الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف وقدموا ضمانات أمنية لكلا البلدين.
وقال: "لقد قدم العديد من الحلفاء ضمانات أمنية لكلا البلدين، وقد عزز الناتو وجوده في منطقة بحر البلطيق ... لذا فإن الخبر السار هو أن ما رأيناه حتى الآن هو أسرع عملية انضمام في تاريخ
الناتو الحديث".
وكان الممثلون
الدائمون للدول الأعضاء في الناتو، قد وقعوا في الـ في 5 من يوليو/ تموز الماضي، بروتوكولات انضمام لفنلندا والسويد في بروكسل.
ويتعين على جميع أعضاء الكتلة التصديق على البروتوكولات وفقا لتشريعاتهم الوطنية، حيث لم تقم تركيا والمجر سوى بالإجراءات الرسمية للترحيب بفنلندا والسويد في الحلف.
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة الأوكرانية، قدمت فنلندا والسويد طلبيهما للانضمام إلى الناتو، متخليين عن عقود من الحياد.