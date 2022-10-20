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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/أنطونوف-يدعو-واشنطن-لعدم-التلويح-بالهراوة-النووية--1069274686.html
أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"
أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"
دعا سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن إلى عدم "التلويح بالهراوة النووية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد انتصار في أي صراع نووي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:19+0000
2022-10-20T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أنطونوف مقالا في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، دعا فيه واشنطن إلى التخلي عن الخطاب النووي غير المسؤول.وأشار أنطونوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تصلا إلى عتبة الصراع النووي رغم كل الصعوبات، محذرا من تكرار أزمة الصواريخ النووية في ستينيات القرن الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.وتابع الدبلوماسي الروسي: "آمل أن يدعمني أصحاب التفكير السليم في أنه لا يجب السماح بتكرار الوضع المتفجر في الستينيات من القرن الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تطالب-أمريكا-بأن-تحذو-حذوها-وتتخلص-من-ترسانة-أسلحتها-الكيميائية-1069247847.html
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روسيا

أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"

12:19 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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دعا سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن إلى عدم "التلويح بالهراوة النووية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد انتصار في أي صراع نووي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب أنطونوف مقالا في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، دعا فيه واشنطن إلى التخلي عن الخطاب النووي غير المسؤول.

"حان الوقت لكي تتخلى واشنطن عن الخطاب النووي الخاطئ وغير المسؤول. لا يمكنك التلويح بالهراوة النووية. هذه منطقة حساسة للغاية. يجب أن نتذكر كل يوم أنه يجب ألا تندلع حرب نووية. فلن يكون هناك انتصار في صراع نووي".

السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي
أناتولي أنطونوف
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة
وأشار أنطونوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تصلا إلى عتبة الصراع النووي رغم كل الصعوبات، محذرا من تكرار أزمة الصواريخ النووية في ستينيات القرن الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
روسيا تطالب أمريكا بأن تحذو حذوها وتتخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية
أمس, 17:13 GMT

"لا ينبغي بأي حال أن ننسى الدروس المستفادة من أزمة منطقة البحر الكاريبي. أعتقد أننا لم نصل، رغم كل الصعوبات، إلى العتبة الخطيرة المتمثلة في الوقوع في هاوية الصراع النووي".

السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي
أناتولي أنطونوف
وتابع الدبلوماسي الروسي: "آمل أن يدعمني أصحاب التفكير السليم في أنه لا يجب السماح بتكرار الوضع المتفجر في الستينيات من القرن الماضي".
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Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
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