https://sputnikarabic.ae/20221020/أنطونوف-يدعو-واشنطن-لعدم-التلويح-بالهراوة-النووية--1069274686.html
أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"
أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"
دعا سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن إلى عدم "التلويح بالهراوة النووية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد انتصار في أي صراع نووي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:19+0000
2022-10-20T12:19+0000
2022-10-20T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أنطونوف مقالا في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، دعا فيه واشنطن إلى التخلي عن الخطاب النووي غير المسؤول.وأشار أنطونوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تصلا إلى عتبة الصراع النووي رغم كل الصعوبات، محذرا من تكرار أزمة الصواريخ النووية في ستينيات القرن الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.وتابع الدبلوماسي الروسي: "آمل أن يدعمني أصحاب التفكير السليم في أنه لا يجب السماح بتكرار الوضع المتفجر في الستينيات من القرن الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تطالب-أمريكا-بأن-تحذو-حذوها-وتتخلص-من-ترسانة-أسلحتها-الكيميائية-1069247847.html
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روسيا
أنطونوف يدعو واشنطن لعدم "التلويح بالهراوة النووية"
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دعا سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن إلى عدم "التلويح بالهراوة النووية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد انتصار في أي صراع نووي.
موسكو - سبوتنيك. وكتب أنطونوف مقالا في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، دعا فيه واشنطن إلى التخلي عن الخطاب النووي غير المسؤول.
"حان الوقت لكي تتخلى واشنطن عن الخطاب النووي الخاطئ وغير المسؤول. لا يمكنك التلويح بالهراوة النووية. هذه منطقة حساسة للغاية. يجب أن نتذكر كل يوم أنه يجب ألا تندلع حرب نووية. فلن يكون هناك انتصار في صراع نووي".
أناتولي أنطونوف
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة
وأشار أنطونوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تصلا إلى عتبة الصراع النووي
رغم كل الصعوبات، محذرا من تكرار أزمة الصواريخ النووية في ستينيات القرن الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.
"لا ينبغي بأي حال أن ننسى الدروس المستفادة من أزمة منطقة البحر الكاريبي. أعتقد أننا لم نصل، رغم كل الصعوبات، إلى العتبة الخطيرة المتمثلة في الوقوع في هاوية الصراع النووي".
وتابع الدبلوماسي الروسي: "آمل أن يدعمني أصحاب التفكير السليم في أنه لا يجب السماح بتكرار الوضع المتفجر في الستينيات من القرن الماضي".