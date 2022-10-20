https://sputnikarabic.ae/20221020/أوربان-يوجه-سؤالا-لمعارضي-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1069263516.html
أوربان يوجه سؤالا لمعارضي الغاز الروسي في أوروبا
أوربان يوجه سؤالا لمعارضي الغاز الروسي في أوروبا
توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسؤال، منتقدًا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:14+0000
2022-10-20T08:14+0000
2022-10-20T08:14+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونشر أوربان تغريدة شبّه فيها خطة بروكسل الأخيرة بفترة شراء اللقاحات، واصفًا إياها بالبطيئة والمكلفة، وبحسب أوربان، فإن وقف إمدادات الوقود الروسي سيؤدي إلى مشاكل في اقتصادات الدول الأوروبية.وجاء في التغريدة: "يقولون لي إن الغاز الروسي سيء. يقولون إنه يجب علينا التوقف عن شرائه. لكن لا أحد يخبرنا بما يمكننا استبداله به. ليس في غضون خمس سنوات، ولكن غدا. نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادنا، هذا واضح".واقترحت المفوضية الأوروبية، هذا الأسبوع، حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة. ومن المخطط إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين بحلول الشتاء، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز TTF ووضع سعر جديد لسوق الغاز الطبيعي المسال، كما يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان يوجه سؤالا لمعارضي الغاز الروسي في أوروبا
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توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسؤال، منتقدًا فيه خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي.
ونشر أوربان تغريدة شبّه فيها خطة بروكسل الأخيرة بفترة شراء اللقاحات، واصفًا إياها بالبطيئة والمكلفة، وبحسب أوربان، فإن وقف إمدادات الوقود الروسي سيؤدي إلى مشاكل
في اقتصادات الدول الأوروبية.
وجاء في التغريدة: "يقولون لي إن الغاز الروسي سيء. يقولون إنه يجب علينا التوقف عن شرائه. لكن لا أحد يخبرنا بما يمكننا استبداله به. ليس في غضون خمس سنوات، ولكن غدا. نحن بحاجة إلى إدارة اقتصادنا، هذا واضح".
واقترحت المفوضية الأوروبية، هذا الأسبوع، حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة. ومن المخطط إجراء عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز لملء مرافق التخزين بحلول الشتاء، وإنشاء آلية للحد من الأسعار المرتفعة بشكل مفرط في مركز TTF ووضع سعر جديد لسوق الغاز الطبيعي المسال، كما يجب أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات.