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https://sputnikarabic.ae/20221020/أوروبا-تجد-بديلا-لمشروع-غاز-مديكات-المصاب-بالشلل--1069290857.html
أوروبا تجد بديلا لمشروع غاز "مديكات" المصاب "بالشلل"
أوروبا تجد بديلا لمشروع غاز "مديكات" المصاب "بالشلل"
قررت إسبانيا وفرنسا والبرتغال التخلي عن مشروع خط أنابيب غاز "ميدكات"، الذي يمكن وصفه "بالمشلول"، والقادر على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T17:17+0000
2022-10-20T17:17+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، وجدت الدول الأوروبية بديلا عن هذا الخط المتوقف، حيث اتفقت كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال على إنشاء ممر للطاقة الخضراء.وكشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن هذا المشروع في قمة الاتحاد الأوروبي، كما جاء في المصادر.وفي سياق أزمة الطاقة التي تعصف بالقارة العجوز، تدرس الدول المشاركة إمكانية ضخ الغاز الطبيعي عبر "بارمار".سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، اليوم الخميس، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
https://sputnikarabic.ae/20221020/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-ارتفاعا-طفيفا-إلى-نحو-1143-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1069263133.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

أوروبا تجد بديلا لمشروع غاز "مديكات" المصاب "بالشلل"

17:17 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قررت إسبانيا وفرنسا والبرتغال التخلي عن مشروع خط أنابيب غاز "ميدكات"، الذي يمكن وصفه "بالمشلول"، والقادر على تزويد أوروبا بكميات كبيرة من الغاز.
وبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، وجدت الدول الأوروبية بديلا عن هذا الخط المتوقف، حيث اتفقت كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال على إنشاء ممر للطاقة الخضراء.
وكشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن هذا المشروع في قمة الاتحاد الأوروبي، كما جاء في المصادر.

واتفقت الدول الثلاث على تسمية هذا الخط باسم "بارمار"، حيث سينقل الهيدروجين الأخضر من خلاله، ويمتد الخط من برشلونة في إسبانيا ويصل إلى مرسيليا في فرنسا.

محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب
08:10 GMT
وفي سياق أزمة الطاقة التي تعصف بالقارة العجوز، تدرس الدول المشاركة إمكانية ضخ الغاز الطبيعي عبر "بارمار".
سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، اليوم الخميس، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
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