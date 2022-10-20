https://sputnikarabic.ae/20221020/أول-دولة-عربية-في-الشرق-الأوسط-تستقبل-الباندا-الصينية-1069269910.html

أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية

أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية

أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستقبل حيوانات الباندا العملاقة الصينية - سهيل وثريا - على الطريقة الخليجية، والذي تم في أماكن فاخرة مزودة بمكيفات الهواء. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T11:46+0000

2022-10-20T11:46+0000

2022-10-20T11:46+0000

صور

وسائط متعددة

قطر

أخبار قطر اليوم

بطولة كأس العالم 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069270069_0:61:2765:1616_1920x0_80_0_0_2f637c37154bc27907889d0d5a239ec7.jpg

أرسلت الحكومة الصينية حيوانات الباندا إلى قطر كهدية للاحتفال بكأس العالم "قطر 2022" الذي يبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لم تتأهل الصين لهذا الحدث، لكنها عميل رئيسي للغاز الطبيعي في قطر.

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022