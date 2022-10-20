أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية
أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستقبل حيوانات الباندا العملاقة الصينية - سهيل وثريا - على الطريقة الخليجية، والذي تم في أماكن فاخرة مزودة بمكيفات الهواء.
أرسلت الحكومة الصينية حيوانات الباندا إلى قطر كهدية للاحتفال بكأس العالم "قطر 2022" الذي يبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لم تتأهل الصين لهذا الحدث، لكنها عميل رئيسي للغاز الطبيعي في قطر.
© AFP 2022 / Denourطفل يلعب مع الباندا الصينية العملاقة من خلف الزجاج الواقي في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
طفل يلعب مع الباندا الصينية العملاقة من خلف الزجاج الواقي في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
باندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourأطفال يحملون لعبة باندا محشوة لالتقاط صورة في حديقة الباندا في الخور في 19 أكتوبر 2022.
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© AFP 2022 / Denour
أطفال يحملون لعبة باندا محشوة لالتقاط صورة في حديقة الباندا في الخور في 19 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Lujain Joسهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يسير في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022. ومن ثم باندا أخرى، أنثى تدعى "ثرية" ثريا وصلت الأربعاء.
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© AP Photo / Lujain Jo
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يسير في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022. ومن ثم باندا أخرى، أنثى تدعى "ثرية" ثريا وصلت الأربعاء.
© AP Photo / Lujain Joسهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022
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© AP Photo / Lujain Jo
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022