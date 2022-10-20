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https://sputnikarabic.ae/20221020/أول-دولة-عربية-في-الشرق-الأوسط-تستقبل-الباندا-الصينية-1069269910.html
أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية
أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية
أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستقبل حيوانات الباندا العملاقة الصينية - سهيل وثريا - على الطريقة الخليجية، والذي تم في أماكن فاخرة مزودة بمكيفات الهواء. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:46+0000
2022-10-20T11:46+0000
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أرسلت الحكومة الصينية حيوانات الباندا إلى قطر كهدية للاحتفال بكأس العالم "قطر 2022" الذي يبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لم تتأهل الصين لهذا الحدث، لكنها عميل رئيسي للغاز الطبيعي في قطر.
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фото, صور, وسائط متعددة, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
фото, صور, وسائط متعددة, قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

أول دولة عربية في الشرق الأوسط تستقبل الباندا الصينية

11:46 GMT 20.10.2022
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أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستقبل حيوانات الباندا العملاقة الصينية - سهيل وثريا - على الطريقة الخليجية، والذي تم في أماكن فاخرة مزودة بمكيفات الهواء.
أرسلت الحكومة الصينية حيوانات الباندا إلى قطر كهدية للاحتفال بكأس العالم "قطر 2022" الذي يبدأ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. لم تتأهل الصين لهذا الحدث، لكنها عميل رئيسي للغاز الطبيعي في قطر.
© AFP 2022 / Denourطفل يلعب مع الباندا الصينية العملاقة من خلف الزجاج الواقي في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
طفل يلعب مع الباندا الصينية العملاقة من خلف الزجاج الواقي في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Denour
طفل يلعب مع الباندا الصينية العملاقة من خلف الزجاج الواقي في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
باندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Denour
باندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourصورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Denour
صورة لباندا عملاقة صينية في حظيرة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Denourأطفال يحملون لعبة باندا محشوة لالتقاط صورة في حديقة الباندا في الخور في 19 أكتوبر 2022.
أطفال يحملون لعبة باندا محشوة لالتقاط صورة في حديقة الباندا في الخور، قطر 19 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Denour
أطفال يحملون لعبة باندا محشوة لالتقاط صورة في حديقة الباندا في الخور في 19 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Lujain Joسهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يسير في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022. ومن ثم باندا أخرى، أنثى تدعى "ثرية" ثريا وصلت الأربعاء.
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يسير في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022. ومن ثم باندا أخرى، أنثى تدعى ثرية ثريا وصلت الأربعاء. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lujain Jo
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يسير في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022. ومن ثم باندا أخرى، أنثى تدعى "ثرية" ثريا وصلت الأربعاء.
© AP Photo / Lujain Joسهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lujain Jo
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022
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