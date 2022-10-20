https://sputnikarabic.ae/20221020/إسرائيل-تعلن-عن-توقيع-تاريخي-مع-البحرين-في-الزراعة-والأمن-الغذائي-1069293447.html

إسرائيل تعلن عن "توقيع تاريخي" مع البحرين في الزراعة والأمن الغذائي

إسرائيل تعلن عن "توقيع تاريخي" مع البحرين في الزراعة والأمن الغذائي

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن قيامها بتوقيع وصفته بـ"التاريخي" مع مملكة البحرين، في مجالي ‏الزراعة والأمن الغذائي.‏ 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T18:21+0000

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وكتب الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية لدى البحرين على "تويتر": "حفل توقيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين: وقع وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، ونظيره البحريني، وائل بن ناصر المبارك، على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في قمة "Agrisrael Sea The Future" التي أقيمت في مدينة إيلات، بحضور وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم".وفي الشهر الماضي، أطلقت إسرائيل والبحرين، مفاوضات رسمية خاصة بإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020.وخلال اللقاء، أبلغت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وقالت باربيفاي في بيان لمكتبها نقلته القناة "أنا متأكدة من أن هذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية ودفع الأهداف المتفق عليها في مؤتمر النقب"، الذي استضافته إسرائيل أواخر مارس/ آذار الماضي بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.واعتبرت الوزيرة الإسرائيلية أن اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ستساعد بشكل كبير على تعزيز العلاقة بين البلدين و"إزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بينهما".وفي عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الإسرائيلية.

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