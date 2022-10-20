https://sputnikarabic.ae/20221020/إعلام-الإضراب-الشامل-يعم-مدن-الضفة-والقدس-تنديدا-بمقتل-عدي-التميمي-1069273039.html
إعلام: الإضراب الشامل يعم مدن الضفة والقدس تنديدا بمقتل عدي التميمي
إعلام: الإضراب الشامل يعم مدن الضفة والقدس تنديدا بمقتل عدي التميمي
قالت تقارير إعلامية إن إضرابا شاملا عمّ، اليوم الخميس، مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، تنديدا بمقتل عدي التميمي. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:42+0000
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ووفقا لموقع "الميادين"، فإن الإضراب يأتي استجابة "لدعوات وجهتها حركة فتح، وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادًا على روح عدي التميمي".وفي استجابة لتلك الدعوات، أصدر الاتحاد العام للمعلمين بيانا أكد فيه "الإضراب الشامل في جميع المدارس والمديريات والوزارة".وكان عدي التميمي، منفذ عملية "حاجز شعفاط"، قد لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، في تبادل مباشر لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين، عند مدخل مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس المحتلة.واحتجاجا على ذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق مختلفة، منها مخيم الفوار ومخيم العروب في الخليل، وأيضا في مدينة بيت لحم وبلدة الخضر القريبة منها، وبلدة حوارة في نابلس، وعند حاجز الجلمة شمالي الضفة الغربية.وخرجت مسيرات غاضبة في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات "منددة بجرائم الاحتلال ومؤيدة للشهيد التميمي".طالع أيضا: فلسطينيون يتحدون إسرائيل بحلق رؤوسهم في مخيم شعفاط... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221019/مقتل-الفلسطيني-عدي-التميمي-برصاص-إسرائيلي-قرب-القدس-1069254805.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: الإضراب الشامل يعم مدن الضفة والقدس تنديدا بمقتل عدي التميمي
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قالت تقارير إعلامية إن إضرابا شاملا عمّ، اليوم الخميس، مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، تنديدا بمقتل عدي التميمي.
ووفقا لموقع
"الميادين"، فإن الإضراب يأتي استجابة "لدعوات وجهتها حركة فتح، وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادًا على روح عدي التميمي".
وفي استجابة لتلك الدعوات، أصدر الاتحاد العام للمعلمين بيانا أكد فيه
"الإضراب الشامل في جميع المدارس والمديريات والوزارة".
وكان عدي التميمي، منفذ عملية "حاجز شعفاط"، قد لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، في تبادل مباشر لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين، عند مدخل مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس المحتلة.
واحتجاجا على ذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق مختلفة، منها مخيم الفوار ومخيم العروب في الخليل، وأيضا في مدينة بيت لحم
وبلدة الخضر القريبة منها، وبلدة حوارة في نابلس، وعند حاجز الجلمة شمالي الضفة الغربية.
وخرجت مسيرات غاضبة في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات "منددة بجرائم الاحتلال ومؤيدة للشهيد التميمي".