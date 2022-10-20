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https://sputnikarabic.ae/20221020/إيران-تدرس-إغلاق-حدودها-البرية-مع-دول-الجوار-وتعلن-نشر-طائرات-مسيرة-ومنظومات-إلكترونية-ذكية-1069265063.html
إيران تدرس إغلاق حدودها البرية مع دول الجوار وتعلن نشر طائرات مسيرة ومنظومات إلكترونية ذكية
إيران تدرس إغلاق حدودها البرية مع دول الجوار وتعلن نشر طائرات مسيرة ومنظومات إلكترونية ذكية
أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الخميس، "إمكانية غلق الحدود البرية مع دول الجوار، بهدف منع الدخول غير القانوني إلى البلاد". 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:10+0000
2022-10-20T09:10+0000
أخبار إيران
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وقال قائد حرس الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، إن "هذه المهمة ستتم من خلال استخدام المسيّرات والمنظومات الإلكترونية الذكية وبناء الجدران والسياجات الشبكية المعدنية"، مؤكدا أن "إيران ستوفر بهذه الخطوة فرصة عمل أيضا لسكان المناطق الحدودية".وكان قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد أحمد كودرزي، قال إن الأمن على حدود بلاده "مستتب للغاية"، موضحًا أن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع.وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إلى أن "بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الأشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية"، وتابع: "لكن أمن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى".وأضاف القائد العسكري أن البعض يقوم ببعض التحركات "ولكن حرس الحدود والأجهزة الأمنية لها إحاطة أمنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وأن أي تحرك للأشرار المسلحين سيتم إجهاضه في مهده".
أخبار إيران
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تدرس إغلاق حدودها البرية مع دول الجوار وتعلن نشر طائرات مسيرة ومنظومات إلكترونية ذكية

09:10 GMT 20.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الخميس، "إمكانية غلق الحدود البرية مع دول الجوار، بهدف منع الدخول غير القانوني إلى البلاد".
وقال قائد حرس الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، إن "هذه المهمة ستتم من خلال استخدام المسيّرات والمنظومات الإلكترونية الذكية وبناء الجدران والسياجات الشبكية المعدنية"، مؤكدا أن "إيران ستوفر بهذه الخطوة فرصة عمل أيضا لسكان المناطق الحدودية".
وكان قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد أحمد كودرزي، قال إن الأمن على حدود بلاده "مستتب للغاية"، موضحًا أن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إلى أن "بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الأشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية"، وتابع: "لكن أمن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى".
وأضاف القائد العسكري أن البعض يقوم ببعض التحركات "ولكن حرس الحدود والأجهزة الأمنية لها إحاطة أمنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وأن أي تحرك للأشرار المسلحين سيتم إجهاضه في مهده".
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