https://sputnikarabic.ae/20221020/إيلون-ماسك-ينتقد-رفع-الاحتياطي-الفدرالي-الأمريكي-لسعر-الفائدة-1069258746.html
إيلون ماسك ينتقد رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة
إيلون ماسك ينتقد رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة
انتقد مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، سعر الفائدة في الولايات المتحدة. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T01:48+0000
2022-10-20T01:48+0000
2022-10-20T01:48+0000
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب على تويتر: "الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة أكثر من الضروري... وأعتقد أنه في نهاية المطاف هم سيدركون ذلك، وسيخفضون سعر الفائدة من جديد".وخلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بما مجموعه 0.75 نقطة مئوية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك ينتقد رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة
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انتقد مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب على تويتر: "الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة أكثر من الضروري... وأعتقد أنه في نهاية المطاف هم سيدركون ذلك، وسيخفضون سعر الفائدة من جديد".
وخلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بما مجموعه 0.75 نقطة مئوية.