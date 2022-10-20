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https://sputnikarabic.ae/20221020/استطلاع-يكشف-أن-1-من-كل-7-بريطانيين-يضطر-للتخلي-عن-وجبات-طعام-بسبب-غلاء-المعيشة-1069274107.html
استطلاع يكشف أن 1 من كل 7 بريطانيين يضطر للتخلي عن وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة
استطلاع يكشف أن 1 من كل 7 بريطانيين يضطر للتخلي عن وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة
يواجه البريطانيون أزمة معيشية بسبب غلاء الأسعار، جعلت بعضهم يفوّت وجبات غذاء يومية لتقليل الإنفاق، في ظل مواجهة البلاد لأعلى معدلات تضخم منذ عقود. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:17+0000
2022-10-20T12:17+0000
مجتمع
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بريطانيا
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أوضحت ذلك بيانات استطلاع جديد نشرها مؤتمر نقابات العمال في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وبحسب البيانات، فإن 1 من كل 7 بريطانيين يفوت بعض الوجبات لتوفير الإنفاق، بينما تشير البيانات إلى أن نحو نصف البريطانيين أصبحوا غير قادرين على الحصول على وسائل التدفئة والكهرباء بسبب ارتفاع الأسعار.كما أظهرت البيانات أن فردا من بين كل 12 بريطانيا أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الفواتير المنزلية.ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات تشير إلى أن تلك الأزمة أكثر صعوبة في بعض المناطق، التي يواجه سكانها صعوبة أكبر في التغلب على ارتفاع تكاليف المعيشة.وتواجه بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود بسبب أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة وتخبط حكومة ليز تراس في إدارة الملف الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى مستوى له في 40 عاما خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، أمس الأربعاء.
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مجتمع, منوعات, بريطانيا
مجتمع, منوعات, بريطانيا

استطلاع يكشف أن 1 من كل 7 بريطانيين يضطر للتخلي عن وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة

12:17 GMT 20.10.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriyتناول وجبة الغذاء في مكان العمل
تناول وجبة الغذاء في مكان العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriy
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يواجه البريطانيون أزمة معيشية بسبب غلاء الأسعار، جعلت بعضهم يفوّت وجبات غذاء يومية لتقليل الإنفاق، في ظل مواجهة البلاد لأعلى معدلات تضخم منذ عقود.
أوضحت ذلك بيانات استطلاع جديد نشرها مؤتمر نقابات العمال في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبحسب البيانات، فإن 1 من كل 7 بريطانيين يفوت بعض الوجبات لتوفير الإنفاق، بينما تشير البيانات إلى أن نحو نصف البريطانيين أصبحوا غير قادرين على الحصول على وسائل التدفئة والكهرباء بسبب ارتفاع الأسعار.
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كما أظهرت البيانات أن فردا من بين كل 12 بريطانيا أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الفواتير المنزلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات تشير إلى أن تلك الأزمة أكثر صعوبة في بعض المناطق، التي يواجه سكانها صعوبة أكبر في التغلب على ارتفاع تكاليف المعيشة.
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وتواجه بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود بسبب أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة وتخبط حكومة ليز تراس في إدارة الملف الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى مستوى له في 40 عاما خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، أمس الأربعاء.
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