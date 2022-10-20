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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/اعتقال-إرهابي-يخطط-لهجوم-على-إدارة-ماريوبول-1069260584.html
اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول
اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه بالتحضير لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T06:45+0000
2022-10-20T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك".وأضاف بوبوف: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".وأضاف بوبوف: "نحن نتحدث عن عاطل عن العمل من سكان قرية كامينسك، فيكتور زايتسيف، المولود عام 1976، الذي يتعاطى الكحول وقد تمت إدانته مرارًا وتكرارًا وتم تجنيده من المخابرات الأوكرانية".
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روسيا
روسيا

اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول

06:45 GMT 20.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022
المواطنون يعودون إلى الحياة السلمية في ماريوبول، 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه بالتحضير لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول.
وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك".
وأضاف بوبوف: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".
وأضاف بوبوف: "نحن نتحدث عن عاطل عن العمل من سكان قرية كامينسك، فيكتور زايتسيف، المولود عام 1976، الذي يتعاطى الكحول وقد تمت إدانته مرارًا وتكرارًا وتم تجنيده من المخابرات الأوكرانية".
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Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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