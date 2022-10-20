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https://sputnikarabic.ae/20221020/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجديد-اتفاق-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1069285176.html
الأمم المتحدة تدعو لتجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الأمم المتحدة تدعو لتجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا يؤتي ثماره وأنه يجب أن يجدد قبل أن ينتهي الشهر المقبل. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:43+0000
2022-10-20T15:43+0000
منظمة الأمم المتحدة
حبوب
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وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني تنتهي مبادرة حبوب البحر الأسود التي تبلغ مدتها 120 يوما، وهي عبارة عن اتفاق وافقت عليه موسكو وكييف، للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ووصف تقرير صادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد) تمديده بأنه "بالغ الأهمية".وقالت رئيسة "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان: "في سياق تكون فيه التجارة شديدة الغموض، فإن الإشارات مهمة للغاية".وزعم "الأونكتاد" أنه دون المبادرة كان الأمل سيصبح محدودا في توفير الأمن الغذائي خاصة في الدول الأقل نموا.في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221020/غاتيلوف-يؤكد-أن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-بين-روسيا-والأمم-المتحدة-يعتمد-على-ضمانات-المنظمة-1069276559.html
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منظمة الأمم المتحدة, حبوب
منظمة الأمم المتحدة, حبوب

الأمم المتحدة تدعو لتجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

15:43 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا يؤتي ثماره وأنه يجب أن يجدد قبل أن ينتهي الشهر المقبل.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني تنتهي مبادرة حبوب البحر الأسود التي تبلغ مدتها 120 يوما، وهي عبارة عن اتفاق وافقت عليه موسكو وكييف، للسماح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
غاتيلوف يؤكد أن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا والأمم المتحدة يعتمد على ضمانات المنظمة
13:03 GMT
ووصف تقرير صادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (الأونكتاد) تمديده بأنه "بالغ الأهمية".
وقالت رئيسة "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان: "في سياق تكون فيه التجارة شديدة الغموض، فإن الإشارات مهمة للغاية".
وزعم "الأونكتاد" أنه دون المبادرة كان الأمل سيصبح محدودا في توفير الأمن الغذائي خاصة في الدول الأقل نموا.
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكانت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية قد توقفت مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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