https://sputnikarabic.ae/20221020/البيت-الأبيض-يعلق-على-استقالة-رئيسة-الوزراء-البريطانية-ليز-تراس-1069282397.html
البيت الأبيض يعلق على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
البيت الأبيض يعلق على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
قال البيت الأبيض إن أمريكا ستواصل علاقتها الوثيقة مع بريطانيا ومن سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في منصبها، وذلك بعدما أعلنت استقالتها، اليوم... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T14:48+0000
2022-10-20T14:48+0000
2022-10-20T14:48+0000
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وأضاف رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.وتابع رون كلاين أنه "لطالما كان لبلدنا علاقة خاصة مع المملكة المتحدة بغض النظر عن الانتماء الحزبي لرئيسنا أو سياسات رئيس وزرائهم".وأردف: "سيستمر ذلك بغض النظر عمن تختاره المملكة المتحدة كرئيس وزرائها القادم".وأضاف مشددا: "سنعمل بشكل وثيق جدا جدا مع من سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس".وأعلنت ليز تراس استقالتها، اليوم الخميس، بعد مرور 6 أسابيع فقط من تعيينها، ومن المتوقع إجراء انتخابات قيادة في حزبها المحافظ في غضون الأسبوع المقبل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم
البيت الأبيض يعلق على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
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قال البيت الأبيض إن أمريكا ستواصل علاقتها الوثيقة مع بريطانيا ومن سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في منصبها، وذلك بعدما أعلنت استقالتها، اليوم الخميس.
وأضاف رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.
وتابع رون كلاين أنه "لطالما كان لبلدنا علاقة خاصة مع المملكة المتحدة بغض النظر عن الانتماء الحزبي لرئيسنا أو سياسات رئيس وزرائهم".
وأردف: "سيستمر ذلك بغض النظر عمن تختاره المملكة المتحدة كرئيس وزرائها القادم".
وأضاف مشددا: "سنعمل بشكل وثيق جدا جدا مع من سيخلف رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس".
وأعلنت ليز تراس استقالتها
، اليوم الخميس، بعد مرور 6 أسابيع فقط من تعيينها، ومن المتوقع إجراء انتخابات قيادة في حزبها المحافظ في غضون الأسبوع المقبل.