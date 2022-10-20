https://sputnikarabic.ae/20221020/التشيك-تعلن-أن-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-ضد-إيران-تدخل-حيز-التنفيذ--1069271799.html
التشيك تعلن أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
التشيك تعلن أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:28+0000
2022-10-20T11:28+0000
2022-10-20T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بروكسل – سبوتنيك. وقال المكتب، في بيان له، بأن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في وقت قياسي، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، على اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإيرانية المصدرة للطائرات المسيرة".وأضاف أن "الإجراءات المكتوبة اكتملت وستدخل العقوبات حيز التنفيذ، بعد ظهر اليوم عقب نشرها في الجريدة الرسمية".وأوضح أن "العقوبات ستطول أربعة أشخاص جدد، ثلاثة منهم أفراد عاديون، ومنظمة واحدة، كما سيتم توسيع الإجراءات التقييدية ضد أربع شركات أخرى، كانت تخضع سابقا للعقوبات الأوروبية".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا إلى قائمة العقوبات لديها".
https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-ترفض-مزاعم-توفير-طائرات-بدون-طيار-لروسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا--1069258134.html
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
التشيك تعلن أن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، اليوم الخميس، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".
بروكسل – سبوتنيك
. وقال المكتب، في بيان له، بأن "الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في وقت قياسي، وبعد ثلاثة أيام من المناقشات، على اتخاذ إجراءات ضد الشركات الإيرانية المصدرة للطائرات المسيرة".
وأضاف أن "الإجراءات المكتوبة اكتملت وستدخل العقوبات حيز التنفيذ، بعد ظهر اليوم عقب نشرها في الجريدة الرسمية".
وأوضح أن "العقوبات ستطول أربعة أشخاص جدد، ثلاثة منهم أفراد عاديون، ومنظمة واحدة، كما سيتم توسيع الإجراءات التقييدية ضد أربع شركات أخرى، كانت تخضع سابقا للعقوبات الأوروبية".
ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا
، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران
، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".
فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا
إلى قائمة العقوبات لديها".