https://sputnikarabic.ae/20221020/الجامعة-العربية-تحذر-من-استمرار-التصعيد-الإسرائيلي-وتفجير-الأوضاع-في-المنطقة-1069264082.html
الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي وتفجير الأوضاع في المنطقة
الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي وتفجير الأوضاع في المنطقة
حمّلت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"، محذرةً من مغبة استمرار التصعيد... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:30+0000
2022-10-20T08:30+0000
2022-10-20T08:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، أن "هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية"، محذرا من تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ودعا أبو علي المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.وختم بالقول إن "الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ"، مشيرا إلى "التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا".يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.
https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئاسة-الفلسطينية-تعتبر-حصار-نابلس-واقتحام-المدن-والمخيمات-إعلان-حرب-شاملة-1069251856.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الجامعة العربية تحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلي وتفجير الأوضاع في المنطقة
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حمّلت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"، محذرةً من مغبة استمرار التصعيد الإسرائيلي.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبو علي، أن "هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية"، محذرا من تفجير الأوضاع وتهديد الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودعا أبو علي المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والكف عن ازدواجية المعايير باتخاذ التدابير الفعلية، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، سبيلا وحيدا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وختم بالقول إن "الاحتلال مستمر في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير والتطهير العرقي في انتهاك صارخ"، مشيرا إلى "التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تؤكد أن عام 2022 من الأعوام الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني حيث سقط خلاله أكثر من 170 شهيدا".
يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا محكما على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية
ويمنع الدخول إليها أو الخروج منها لدواع أمنية في وقت أعلن فيه عن بحثه عن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين شرعوا بتنفيذ عمليات أخيرا.
من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية
أن الحصار الذي تتعرض له نابلس منذ أيام واقتحام المدن والقرى والمخيمات واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته.