https://sputnikarabic.ae/20221020/الجبير-يقول-إن-السعودية-تسعى-لأن-تكون-الدولة-الأولى-في-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-والأزرق-1069297542.html
الجبير يقول إن السعودية تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق
الجبير يقول إن السعودية تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ في السعودية، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن "المملكة تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T21:47+0000
2022-10-20T21:47+0000
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السعودية
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وتابع موضحا في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية أن "السعودية تنظر إلى نفسها بأنها دولة مصدرة للطاقة إلى جانب النفط".وشدد عادل الجبير في تصريحاته أن "هناك حدا معينا لا تستطيع السعودية مثلا تجاوزه في إنتاج النفط، فالوقود الأحفوري سيكون أساسيا على مدى عقود قادمة، وستملأ الطاقة المتجددة الفراغ عندما تزداد احتياجات العالم للطاقة ولا تستطيع الطاقة الأحفورية تلبيتها".يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في نسخته الثانية، ومنتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221020/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-الشهر-المقبل-1069283948.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الجبير يقول إن السعودية تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق
21:47 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ في السعودية، عادل الجبير، اليوم الخميس، إن "المملكة تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق".
وتابع موضحا في تصريحات لقناة
"الشرق" السعودية أن "السعودية تنظر إلى نفسها بأنها دولة مصدرة للطاقة إلى جانب النفط".
وأضاف لافتا إلى أن "العالم في حاجة إلى طاقة، ويجب أن نجد موارد غير نفطية، لابد أن نبحث عن طاقة بديلة نستطيع الاستعانة بها في المستقبل".
وشدد عادل الجبير في تصريحاته أن "هناك حدا معينا لا تستطيع السعودية مثلا تجاوزه في إنتاج النفط، فالوقود الأحفوري سيكون أساسيا على مدى عقود قادمة، وستملأ الطاقة المتجددة الفراغ عندما تزداد احتياجات العالم للطاقة ولا تستطيع الطاقة الأحفورية تلبيتها".
يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في نسخته الثانية، ومنتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.