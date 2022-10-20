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https://sputnikarabic.ae/20221020/الجيش-الإسرائيلي-يقمع-مسيرة-لكسر-الحصار-عن-مدينة-نابلس-شمال-الضفة-الغربية-صور-1069287492.html
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس شمال الضفة الغربية... صور
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس شمال الضفة الغربية... صور
قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة شعبية في بلدة دير شرف غربي نابلس شمال الضفة الغربية، انطلقت للتنديد باستمرار حصار نابلس، ومحاولة كسر الحصار المستمر على المدينة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T16:22+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، رفع المشاركون في الفعالية الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بالحصار المفروض على شمال الضفة الغربية وبسياسات الحكومة الإسرائيلية.وحاول المشاركون فتح الطريق المؤدي الى نابلس باستخدام أدوات يدوية، لكن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدى بالضرب عليهم، ما أدى لإصابة عدد بجروح وبحالات اختناق.ولليوم العاشر على التوالي، تعيش مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومخيماتها وقراها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي.وأغلقت إسرائيل كافة مداخل المدينة بسواتر ترابية وحواجز عسكرية، ما تسبب في محاصرة ما يقرب من 450 ألف فلسطيني ومنعهم من التنقل خارج المدينة وقراها.وقال غسان حمدان الناطق الإعلامي باسم لجنة الفعاليات الوطنية في نابلس لـ"سبوتنيك": "إنَّ سكان نابلس وقراها يقضون أكثر من 3 ساعات للخروج من المدينة أو الدخول إليها، حيث يسلكون طرقا فرعية وترابية خطرة".وتابع: "وأنا أوجه رسالتي إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة محاكمة جيش الاحتلال على الجرائم التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، إذا كانت هذه المؤسسات بالفعل تريد أن تكون وفية وصادقة في تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئاسة-الفلسطينية-تعتبر-حصار-نابلس-واقتحام-المدن-والمخيمات-إعلان-حرب-شاملة-1069251856.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار عن مدينة نابلس شمال الضفة الغربية... صور

16:22 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 20.10.2022)
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة شعبية في بلدة دير شرف غربي نابلس شمال الضفة الغربية، انطلقت للتنديد باستمرار حصار نابلس، ومحاولة كسر الحصار المستمر على المدينة لليوم الـ10.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، رفع المشاركون في الفعالية الأعلام الفلسطينية، وهتفوا منددين بالحصار المفروض على شمال الضفة الغربية وبسياسات الحكومة الإسرائيلية.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
الرئاسة الفلسطينية تعتبر حصار نابلس واقتحام المدن والمخيمات "إعلان حرب شاملة"
أمس, 17:54 GMT
وحاول المشاركون فتح الطريق المؤدي الى نابلس باستخدام أدوات يدوية، لكن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدى بالضرب عليهم، ما أدى لإصابة عدد بجروح وبحالات اختناق.

وقال نصر أبو جيش منسق القوى والفصائل في نابلس لـ"سبوتنيك": "اليوم بدأنا في هذه الفعالية لكسر الحصار على مدينة نابلس، وستستمر هذه الفعاليات حتى إزالة جميع الحواجز المحيطة بالمدينة، ولقد استخدم جيش الاحتلال كل أساليب القمع بحق المشاركين في المسيرة، لكننا سنستمر في هذا النهج وستتصاعد المقاومة الشعبية حتى ردع الاحتلال وجيشه ومستوطنيه".

ولليوم العاشر على التوالي، تعيش مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومخيماتها وقراها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي.
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
1/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
2/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
3/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
4/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
5/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
6/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
7/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
8/8
© Sputnik . Ajud. Jiradat
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
وأغلقت إسرائيل كافة مداخل المدينة بسواتر ترابية وحواجز عسكرية، ما تسبب في محاصرة ما يقرب من 450 ألف فلسطيني ومنعهم من التنقل خارج المدينة وقراها.
وقال غسان حمدان الناطق الإعلامي باسم لجنة الفعاليات الوطنية في نابلس لـ"سبوتنيك": "إنَّ سكان نابلس وقراها يقضون أكثر من 3 ساعات للخروج من المدينة أو الدخول إليها، حيث يسلكون طرقا فرعية وترابية خطرة".
وتابع: "وأنا أوجه رسالتي إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة محاكمة جيش الاحتلال على الجرائم التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، إذا كانت هذه المؤسسات بالفعل تريد أن تكون وفية وصادقة في تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
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