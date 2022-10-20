https://sputnikarabic.ae/20221020/الجيش-الروسي-يستهدف-مرافق-الطاقة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1069260045.html
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T06:06+0000
2022-10-20T06:06+0000
2022-10-20T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
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أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".