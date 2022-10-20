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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الجيش-الروسي-يستهدف-مرافق-الطاقة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1069260045.html
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T06:06+0000
2022-10-20T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم
العالم

الجيش الروسي يستهدف مرافق الطاقة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

06:06 GMT 20.10.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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أعلن حاكم مقاطعة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية استهدفت مؤسسة صناعية ومعمل للطاقة في منطقة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وكتب ريزنيشنكو على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": كانت ليلة عصيبة في منطقة كريفوي روغ، حيث استهدف الروس مؤسسة صناعية ومنشأة للطاقة، معلنا عن أضرار جسيمة واقتصرت الخسائر على الماديات".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
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