https://sputnikarabic.ae/20221020/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-اعتمادها-على-إسرائيل-ويطالبها-بالعودة-لـبيتها-العنكبوتي-1069278618.html
الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من اعتمادها على إسرائيل ويطالبها بالعودة لـ"بيتها العنكبوتي"
الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من اعتمادها على إسرائيل ويطالبها بالعودة لـ"بيتها العنكبوتي"
حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أمريكا وبريطانيا والسعودية، مؤكدا أن "إيران ترصد تفكير العدو ونواياه وسياساته... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T13:22+0000
2022-10-20T13:22+0000
2022-10-20T13:22+0000
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وقال اللواء سلامي، في كلمة له، إن "إيران ترصد حجم ومستوى وأفق رؤية العدو في كل لحظة"، مضيفا: "كفوا عن التدخل في شؤون إيران الداخلية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "الأعداء يتصورون أن بإمكانهم إسقاط النظام الإيراني لذا حشدوا كل قدراتهم الميدانية والسياسية والإعلامية خلال أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد".وكان القائد العام للحرس الثوري، حذر الاثنين الماضي، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".وقال سلامي: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. احذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم"، حسب وكالة الأنباء الإير انية- إرنا.وأضاف: "لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الإعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف"، محذرا أيضا من نفوذ إسرائيل في المنطقة.وتابع قائد الحرس الثوري: "أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة هذا الكيان هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221017/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-عواقب-ستلحق-بها-جراء-تصرفاتها-1069141418.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار السعودية اليوم
الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من اعتمادها على إسرائيل ويطالبها بالعودة لـ"بيتها العنكبوتي"
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حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أمريكا وبريطانيا والسعودية، مؤكدا أن "إيران ترصد تفكير العدو ونواياه وسياساته واستراتيجيته".
وقال اللواء سلامي، في كلمة له، إن "إيران ترصد حجم ومستوى وأفق رؤية العدو في كل لحظة"، مضيفا: "كفوا عن التدخل في شؤون إيران الداخلية"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "الأعداء يتصورون أن بإمكانهم إسقاط النظام الإيراني لذا حشدوا كل قدراتهم الميدانية والسياسية والإعلامية خلال أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد".
وأردف: "نحذركم من التدخل في شؤوننا الداخلية ونقول للنظام السعودي إن بيتكم من عنكبوت، تعتمدون على إسرائيل وهي تنهار وهذه عاقبتكم، أما الأمريكيون والبريطانيون أيضا عليهم أن يعلموا أن كل عمل عدائي ضدنا سيواجَه من جانبنا بشكل أشد".
وكان القائد العام للحرس الثوري، حذر الاثنين الماضي، السعودية من أن "تنتبه إلى تصرفاتها وتسيطر على وسائل إعلامها
"، مهددا "بنتائج وعواقب ستلحق بها ردا على تلك التصرفات السيئة".
وقال سلامي: "لدي نصيحة للنظام السعودي، بشأن ماكيناتهم الإعلامية ووسائل إعلامهم التي تحاول جهارا استفزاز شبابنا. احذروا، انتبهوا إلى سلوككم واكبحوا جماح هذه الوسائل، وإلا فإن آثارها السلبية سوف تنعكس عليكم"، حسب وكالة
الأنباء الإير انية- إرنا.
وأضاف: "لقد تدخلتم في شؤوننا الداخلية من خلال هذه الوسائل الإعلامية، لكن اعلموا أنكم لديكم نقاط ضعف"، محذرا أيضا من نفوذ إسرائيل في المنطقة.
وتابع قائد الحرس الثوري: "أوصي دول المنطقة بعدم السماح بذلك لأن طبيعة هذا الكيان هي زعزعة الأمن وإيجاد الانقسام والقيام بالحركات الخبيثة"، على حد قوله.