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https://sputnikarabic.ae/20221020/الحرس-الثوري-الإيراني-يواصل-مناوراته-العسكرية-ويعلن-تدمير-مواقع-وتحصينات-العدو-بـالقذائف-الذكية-1069269570.html
الحرس الثوري الإيراني يواصل مناوراته العسكرية ويعلن تدمير مواقع وتحصينات العدو بـ"القذائف الذكية"
الحرس الثوري الإيراني يواصل مناوراته العسكرية ويعلن تدمير مواقع وتحصينات العدو بـ"القذائف الذكية"
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "وحدات المدفعية والصاروخية في القوات البرية دمرت، خلال مناوراتها، مواقع وتحصينات العدو المفترض من خلال إطلاق نيران كثيفة بالإضافة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:38+0000
2022-10-20T10:38+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن "المدفعية البرية للحرس الثوري نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقاً بالقذائف الذكية باستخدام مدافع 122 و130 و155 ملم وقاذفات صواريخ وصواريخ دقيقة".وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري قد انطلقت، الاثنين الماضي، تحت شعار "إيران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غربي البلاد.وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي.وقال العميد محمد باكبور، في وقت سابق، إن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.
https://sputnikarabic.ae/20221019/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفذ-عمليات-إنزال-بطائرات-هليكوبتر-خلال-مناورات-عسكرية-1069221887.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يواصل مناوراته العسكرية ويعلن تدمير مواقع وتحصينات العدو بـ"القذائف الذكية"

10:38 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / -صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "وحدات المدفعية والصاروخية في القوات البرية دمرت، خلال مناوراتها، مواقع وتحصينات العدو المفترض من خلال إطلاق نيران كثيفة بالإضافة إلى دعم القوات العاملة".
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن "المدفعية البرية للحرس الثوري نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقاً بالقذائف الذكية باستخدام مدافع 122 و130 و155 ملم وقاذفات صواريخ وصواريخ دقيقة".
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر خلال مناورات عسكرية
أمس, 10:07 GMT
وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري قد انطلقت، الاثنين الماضي، تحت شعار "إيران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غربي البلاد.
وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي.
وقال العميد محمد باكبور، في وقت سابق، إن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.
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