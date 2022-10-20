https://sputnikarabic.ae/20221020/الحكومة-الإماراتية-تعلن-شروط-الحصول-على-تعويض-التعطل-عن-العمل-1069290584.html
الحكومة الإماراتية تعلن شروط الحصول على تعويض التعطل عن العمل
الحكومة الإماراتية تعلن شروط الحصول على تعويض التعطل عن العمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية الإماراتية عن شرط ضروري لصرف تعويض التعطل عن العمل ضمن النظام التأميني. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T16:57+0000
2022-10-20T16:57+0000
2022-10-20T16:57+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_705569c7ae8bc0691396cd5243356c95.jpg
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فقد قررت الوزارة ضرورة تحقق عدة شروط لكي يكون المستفيد مستحقا لصرف تعويض التعطل عن العمل.ولفتت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل قد نص على "ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة"، موضحة أنها تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.ونص المرسوم كذلك على "ألّا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال".وعن نسبة التعويض أوضحت الوزارة أنه "يصرف على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التعطـل عـن العمل، وهـي المـدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة".
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103547/38/1035473893_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca5ae68fc00d0efc87a8fd40bad0532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الحكومة الإماراتية تعلن شروط الحصول على تعويض التعطل عن العمل
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية الإماراتية عن شرط ضروري لصرف تعويض التعطل عن العمل ضمن النظام التأميني.
ووفقا لموقع
"الإمارات اليوم" فقد قررت الوزارة ضرورة تحقق عدة شروط لكي يكون المستفيد مستحقا لصرف تعويض التعطل عن العمل.
ولفتت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل قد نص على "ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة"، موضحة أنها تحسب من تاريخ
الاشتراك في منظومة التأمين.
ونص المرسوم كذلك على "ألّا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال".
وتوعد المرسوم في حالة الغش أو الاحتيال ككون المنشأة التي يعمل بهـا وهميـة، بعدة عقوبات وجزاءات، مشيرا إلى أن تلك العقوبات واردة "في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سـارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحـق الموظف بعمـل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض".
وعن نسبة التعويض أوضحت الوزارة أنه "يصرف على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التعطـل عـن العمل
، وهـي المـدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة".