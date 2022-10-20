https://sputnikarabic.ae/20221020/الحكومة-الكويتية-تعلق-على-فيديو-وقوع-سقف-إحدى-المدارس-ليست-في-بلادنا-1069269742.html
الحكومة الكويتية تعلق على فيديو وقوع سقف إحدى المدارس... ليست في بلادنا
الحكومة الكويتية تعلق على فيديو وقوع سقف إحدى المدارس... ليست في بلادنا
نفت وزارة التربية الكويتية أن يكون المقطع المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار سقف إحدى المدارس، خاصا بمدرسة كويتية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:41+0000
2022-10-20T10:41+0000
2022-10-20T10:46+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لبيان أصدرته وزارة التربية ونشرته جريدة "القبس" الكويتية، فقد أكدت أن هذه الحادثة ليست خاصة بالكويت.وقال البيان: "هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء حكومي أو خاص"، مستنكرة قيام البعض بتداول هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ولفت إلى أن "هذه الحادثة قد وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت"، معربة عن استنكارها لـ "ترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية".وشدد على أن الوزارة "لن تتهاون مع أي تجاوزٍ للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرفٍ كان".
https://sputnikarabic.ae/20210420/الكويت-مدير-أمن-توجه-لمباشرة-حاث-تصادم-ففوجئ-بوفاة-والدته--1048747476.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, مجتمع
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, مجتمع
الحكومة الكويتية تعلق على فيديو وقوع سقف إحدى المدارس... ليست في بلادنا
10:41 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
نفت وزارة التربية الكويتية أن يكون المقطع المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهيار سقف إحدى المدارس، خاصا بمدرسة كويتية.
ووفقا لبيان
أصدرته وزارة التربية ونشرته جريدة "القبس" الكويتية، فقد أكدت أن هذه الحادثة ليست خاصة بالكويت.
وقال البيان: "هذه الحادثة لم تقع في أي مبنى مدرسي تابع لدولة الكويت سواء
حكومي أو خاص"، مستنكرة قيام البعض بتداول هذا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن "هذه الحادثة قد وقعت منذ 3 سنوات خارج الكويت"، معربة عن استنكارها لـ "ترويجها باعتبارها في مدرسة تابعة لوزارة التربية".
وناشد بيان الوزارة "ضرورة تحري الدقة والموضوعية، حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من أبنائنا الطلبة أو كوادرنا التعليمية والإدارية، أو مباني المدرسة".
وشدد على أن الوزارة "لن تتهاون مع أي تجاوزٍ للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرفٍ كان".