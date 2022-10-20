https://sputnikarabic.ae/20221020/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-حول-خفض-التصعيد-والحد-من-التسلح-1069271579.html
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول خفض التصعيد والحد من التسلح
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول خفض التصعيد والحد من التسلح
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:11+0000
2022-10-20T11:11+0000
2022-10-20T11:11+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "لا يدعم الأمريكيون مثل هذه التوجيهات وأي نداءات عمل جوهرية من خلال قنوات العمل، أي أن كل شيء يبقى فقط في بيئة المعلومات ويتم ذلك حصريًا في شكل دبلوماسية مكبرات الصوت، ولكن كما نفهم كل شيء مجرد نوع من الهدف الدعائي.وأضافت زاخاروفا بالقول: "في الوقت نفسه، فإن روسيا مطالبة بمواصلة النوايا الحسنة لإظهار استعدادها لاستئناف التفاعل مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن روسيا تبقى منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد والحفاظ على استراتيجية.وتابعت بالقول إن "الاستقرار والإجراءات للحد من المخاطر بما في ذلك استخدام أدوات الحد من التسلح، لكن هذا ممكن فقط على أساس المساواة واحترام مصالح بلادنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول خفض التصعيد والحد من التسلح
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح.
وقالت زاخاروفا: "لا يدعم الأمريكيون مثل هذه التوجيهات وأي نداءات عمل جوهرية من خلال قنوات العمل، أي أن كل شيء يبقى فقط في بيئة المعلومات ويتم ذلك حصريًا في شكل دبلوماسية مكبرات الصوت، ولكن كما نفهم كل شيء مجرد نوع من الهدف الدعائي.
وأضافت زاخاروفا بالقول: "في الوقت نفسه، فإن روسيا مطالبة بمواصلة النوايا الحسنة لإظهار استعدادها لاستئناف التفاعل مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن روسيا تبقى منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد والحفاظ على استراتيجية.
وتابعت بالقول إن "الاستقرار والإجراءات للحد من المخاطر بما في ذلك استخدام أدوات الحد من التسلح، لكن هذا ممكن فقط على أساس المساواة واحترام مصالح بلادنا".