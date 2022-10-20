https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-السويسري-يصل-إلى-أوكرانيا-1069261975.html

الرئيس السويسري يصل إلى أوكرانيا

الرئيس السويسري يصل إلى أوكرانيا

وصل الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس، اليوم الخميس، إلى أوكرانيا، حيث يعتزم خلال زيارته الحصول على فكرة عن الوضع في المجالين العسكري والإنساني. 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T07:38+0000

2022-10-20T07:38+0000

2022-10-20T07:38+0000

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وكتب كاسيس على "تويتر": "عدت إلى أوكرانيا، بعد عام من زيارتي الأخيرة إلى أوكرانيا، الهدف هو الحصول على فهم ميداني للوضع العسكري والوضع الإنساني والعمل التحضيري لإعادة بناء البلاد".يشار إلى أن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، تراجع عن رحلته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، المقرر إجراؤها اليوم الخميس، بسبب مخاوف أمنية. كاسيس قال، في شهر يوليو/تموز الماضي، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (نحو 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.وقال كاسيس في بيان، خلال المؤتمر الخاص باستعادة أوكرانيا الذي يعقد في مدينة لوغانو السويسرية: "ستضاعف سويسرا تمويلها للتعاون الثنائي مع أوكرانيا إلى أكثر من 100 مليون فرنك سويسري بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، نقدم التمويل من خلال شركاء أوكرانيا متعددي الأطراف: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".وأضاف كاسيس إنه سيتم تخصيص 15 مليون دولار على الأقل لتطوير الاقتصاد الرقمي لأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوّت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا....وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئيس-الألماني-يلغي-رحلته-إلى-كييف-بعد-توصيات-متعلقة-بمخاوف-أمنية--1069255000.html

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