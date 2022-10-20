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https://sputnikarabic.ae/20221020/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-الناتو-تصرفات-الغرب-حشدت-الشعب-الروسي-حول-بوتين--1069259383.html
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب حشدت الشعب الروسي حول بوتين
السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب حشدت الشعب الروسي حول بوتين
قال السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، يوم الأربعاء، إن تصرفات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى السنوات العشرين الماضية أدت إلى زيادة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T04:00+0000
2022-10-20T04:03+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. كتب هنتر في رسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "لفهم سبب دعم الجزء الأكبر من الرأي العام الروسي لبوتين علينا النظر في دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التعامل تجاه مكانة روسيا في أوروبا لأكثر من 20 عاما".وأضاف: "علينا إظهار الاحترام الواجب للشعب الروسي وتوفير مكان صالح في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية لروسيا مع مطالبة روسيا بقبول القيود والمسؤوليات اللازمة".وأضاف أن غالبية المواطنين الروس "في حالة استياء عميق تجاه الغرب" ويعتقدون أنه منع روسيا من استعادة وضع القوة العظمى.وأشار السفير السابق إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972، ونشرت أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا الوسطى، وقررت أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو في قمة الناتو لعام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20181012/استطلاع-رأي-تأييد-بوتين-ارتفاع-1036000817.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب حشدت الشعب الروسي حول بوتين

04:00 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 04:03 GMT 20.10.2022)
© Sputnik . Alexander Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر ويلقي يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر، موسكو 9 مايو 2020
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر ويلقي يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر، موسكو 9 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Alexander Druzhynin
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قال السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، يوم الأربعاء، إن تصرفات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى السنوات العشرين الماضية أدت إلى زيادة الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين أفراد الشعب.
موسكو - سبوتنيك. كتب هنتر في رسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "لفهم سبب دعم الجزء الأكبر من الرأي العام الروسي لبوتين علينا النظر في دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التعامل تجاه مكانة روسيا في أوروبا لأكثر من 20 عاما".
الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمساعد الرئاسي يوري أوشاكوف لدى وصولهم قاعة ألكسندر في الكرملين، لحضور مراسم اعتماد وقبول سفراء الدول الأجانب في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2018
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وأضاف: "علينا إظهار الاحترام الواجب للشعب الروسي وتوفير مكان صالح في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية لروسيا مع مطالبة روسيا بقبول القيود والمسؤوليات اللازمة".
وأضاف أن غالبية المواطنين الروس "في حالة استياء عميق تجاه الغرب" ويعتقدون أنه منع روسيا من استعادة وضع القوة العظمى.
وأشار السفير السابق إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية لعام 1972، ونشرت أنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا الوسطى، وقررت أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في الناتو في قمة الناتو لعام 2008.
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