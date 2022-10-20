https://sputnikarabic.ae/20221020/الصين-تؤيد-توسيع-عضوية-بريكس-ردا-على-أنباء-بشأن-رغبة-ولي-العهد-السعودي-في-الانضمام-إليه-1069285484.html
الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه
الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:46+0000
2022-10-20T15:46+0000
2022-10-20T15:46+0000
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وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".ودعا تعاون "بريكس بلس"، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، قادة الدول النامية خارج دول "بريكس" للانضمام إلى الحوار.ولفت وينبين إلى ما قالته الصين خلال قمة "بريكس" الـ14 في شهر يونيو/ حزيران، وهو إن "بريكس ليس ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنه عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين".ويجمع تحالف "بريكس" الاستراتيجي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الخارجية-الجزائري-قادرون-على-تقديم-قيمة-مضافة-إلى-مجموعة-بريكس-1068790695.html
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العالم العربي, العالم, الصين, السعودية
العالم العربي, العالم, الصين, السعودية
الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه
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أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى المجموعة التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية
، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".
ودعا تعاون "بريكس بلس"، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، قادة الدول النامية خارج دول "بريكس" للانضمام إلى الحوار.
ولفت وينبين إلى ما قالته الصين خلال قمة "بريكس" الـ14 في شهر يونيو/ حزيران، وهو إن "بريكس ليس ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنه عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين".
ويجمع تحالف "بريكس" الاستراتيجي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.