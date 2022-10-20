عربي
بوتين يتفقد أحد المراكز التدريبية في المنطقة العسكرية الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221020/الصين-تؤيد-توسيع-عضوية-بريكس-ردا-على-أنباء-بشأن-رغبة-ولي-العهد-السعودي-في-الانضمام-إليه-1069285484.html
الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه
الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:46+0000
2022-10-20T15:46+0000
العالم العربي
العالم
الصين
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102733/48/1027334805_0:0:3333:1876_1920x0_80_0_0_290500ab34f90f69ef086e31cfb67d39.jpg
وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".ودعا تعاون "بريكس بلس"، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، قادة الدول النامية خارج دول "بريكس" للانضمام إلى الحوار.ولفت وينبين إلى ما قالته الصين خلال قمة "بريكس" الـ14 في شهر يونيو/ حزيران، وهو إن "بريكس ليس ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنه عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين".ويجمع تحالف "بريكس" الاستراتيجي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20221009/وزير-الخارجية-الجزائري-قادرون-على-تقديم-قيمة-مضافة-إلى-مجموعة-بريكس-1068790695.html
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102733/48/1027334805_219:0:3140:2191_1920x0_80_0_0_e69e2024963ac01525a35269249ead3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, الصين, السعودية
العالم العربي, العالم, الصين, السعودية

الصين تؤيد توسيع عضوية "بريكس" ردا على أنباء بشأن رغبة ولي العهد السعودي في الانضمام إليه

15:46 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض، السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى ‏المجموعة التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.‏
وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".
ودعا تعاون "بريكس بلس"، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، قادة الدول النامية خارج دول "بريكس" للانضمام إلى الحوار.
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
وزير الخارجية الجزائري: قادرون على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة "بريكس"
9 أكتوبر, 10:00 GMT
ولفت وينبين إلى ما قالته الصين خلال قمة "بريكس" الـ14 في شهر يونيو/ حزيران، وهو إن "بريكس ليس ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنه عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين".
ويجمع تحالف "بريكس" الاستراتيجي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала