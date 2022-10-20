https://sputnikarabic.ae/20221020/العراق-يعلن-إخلاء-أكثر-من-3000-حاوية-خطرة-من-المنافذ-البحرية-1069269453.html
العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية
العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية
أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:36+0000
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وأعلنت الهيئة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في المنافذ البحرية في البصرة.وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ، وعضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي، إنه "منذ تولي اللواء عمر عدنان الوائلي منصب مهام الهيئة، أمر بضرورة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في منافذنا البحرية في البصرة".وأشار، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع لغرض إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب".وتابع: "في ضوء صدور الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2020، باشرت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وبعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل قاضي تحقيق البصرة شرعت بإخلاء جميع الحاويات الخطرة".وأوضح أن "عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية وتم نقلها بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة".
https://sputnikarabic.ae/20220515/إخلاء-44-حاوية-تحتوي-على-مواد-كيمياوية-خطرة-في-ميناء-أم-قصر-جنوبي-العراق-1062258127.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية
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أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية.
وأعلنت الهيئة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في المنافذ البحرية في البصرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ، وعضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي، إنه "منذ تولي اللواء عمر عدنان الوائلي منصب مهام الهيئة، أمر بضرورة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في منافذنا البحرية
في البصرة".
وأشار، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)
، إلى أنه "تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع لغرض إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب".
وتابع: "في ضوء صدور الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2020، باشرت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وبعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل قاضي تحقيق البصرة شرعت بإخلاء جميع الحاويات الخطرة".
وأوضح أن "عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية وتم نقلها بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة".