عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/العراق-يعلن-إخلاء-أكثر-من-3000-حاوية-خطرة-من-المنافذ-البحرية-1069269453.html
العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية
العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية
أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T10:36+0000
2022-10-20T10:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/84/1042778494_0:55:1072:658_1920x0_80_0_0_01edb953e8596d3c23d8458c087b3648.jpg
وأعلنت الهيئة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في المنافذ البحرية في البصرة.وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ، وعضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي، إنه "منذ تولي اللواء عمر عدنان الوائلي منصب مهام الهيئة، أمر بضرورة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في منافذنا البحرية في البصرة".وأشار، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع لغرض إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب".وتابع: "في ضوء صدور الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2020، باشرت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وبعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل قاضي تحقيق البصرة شرعت بإخلاء جميع الحاويات الخطرة".وأوضح أن "عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية وتم نقلها بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة".
https://sputnikarabic.ae/20220515/إخلاء-44-حاوية-تحتوي-على-مواد-كيمياوية-خطرة-في-ميناء-أم-قصر-جنوبي-العراق-1062258127.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/84/1042778494_62:0:1011:712_1920x0_80_0_0_015b3c2c5c3d835dc0ba5d7b96acfae6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق يعلن إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية

10:36 GMT 20.10.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraqميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
تابعنا عبرTelegram
أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إخلاء أكثر من 3000 حاوية خطرة من المنافذ البحرية.
وأعلنت الهيئة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في المنافذ البحرية في البصرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ، وعضو خلية الإعلام الحكومي علاء الدين القيسي، إنه "منذ تولي اللواء عمر عدنان الوائلي منصب مهام الهيئة، أمر بضرورة إخلاء جميع الحاويات الخطرة أو مزدوجة التعامل في منافذنا البحرية في البصرة".
وأشار، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "تم إجراء دراسة كاملة وشاملة لهذا الموضوع لغرض إخلائها وإبعادها إلى أماكن مخصصة بعيداً عن موانئ الجنوب".
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر جنوبي العراق
15 مايو, 13:07 GMT
وتابع: "في ضوء صدور الأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2020، باشرت هيأة المنافذ الحدودية بالتعاون مع الدوائر العاملة ومكتب رئيس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وبعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل قاضي تحقيق البصرة شرعت بإخلاء جميع الحاويات الخطرة".
وأوضح أن "عدد الحاويات التي تم إخلاؤها بلغت أكثر من 3000 حاوية وتم نقلها بحراسة جمركية مشددة إلى أماكن مخصصة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала