https://sputnikarabic.ae/20221020/الفساد-المالي-أكبر-العقبات-أمام-الحكومة-القادمة-في-العراق-هل-تتصدى-له-1069291680.html

"الفساد المالي" أكبر العقبات أمام الحكومة القادمة في العراق... هل تتصدى له؟

"الفساد المالي" أكبر العقبات أمام الحكومة القادمة في العراق... هل تتصدى له؟

يعتقد البعض أن انتخاب البرلمان العراقي لسلطة جديدة في البلاد سوف ينهي الأزمات المتراكمة الاقتصادية والسياسية والفساد المالي المتغلغل في مفاصل الدولة الذي تحرسه... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T17:22+0000

2022-10-20T17:22+0000

2022-10-20T17:22+0000

أخبار العراق اليوم

تقارير سبوتنيك

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هل تنجح الحكومة الجديدة في العراق في غلق منافذ الفساد وتضر بمصالح القوى والأحزاب التي أتت بها... أم تغض الطرف عنها وتدع تلك الملفات لحكومات قادمة... وكيف يستمر العراق بتلك الحالة؟بداية يقول الخبير المالي والاقتصادي العراقي، الدكتور صفوان قصي: "من الواضح أن عملية إعادة إصلاح النظام المالي من خلال هيكلة وزارة المالية وفرض قيود على الأنظمة المحاسبية بما ينسجم مع التطبيقات الدولية، هى فرصة للحكومة القادمة لتقليل منافذ الفساد، خاصة أن العراق يتطلع إلى الانضمام للاقتصاد العالمي".تحديات كبرىوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه إذا كانت هناك جدية للاندماج مع العالم، فإن العراق بحاجة إلى التحول إلى معايير المحاسبة الدولية ونظام الإبلاغ المالي الدولي، كنافذة للسيطرة على جميع منافذ الفاسدين.وأوضح قصي أن العراق فرصة استثمارية وكان يفترض أن يكون جاذبا للاستثمار الاستراتيجي في جميع القطاعات، لذا فإن هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة القادمة التي يجب عليها التصدي لها بحسم.من جانبها تقول، الباحثة الاقتصادية في مركز بابل للبحوث والدراسات المستقبلية بالعراق، حوراء الياسري إن: "نهاية وحلحلة الأزمة السياسية الاقتصادية في العراق، لن يكون بحكومة اعتاد أربابها الفساد والسرقة، لأن ساسة العراق توغلوا في طريق اللاعودة، وادعائهم بأن حكومة المشاريع والأعمار قادمة ماهي إلا إضافة شيئا من الطعام إلى قصعة هذا الشعب المحاصر في سجن كبير".قانون الأمن الغذائيوأشارت الياسري إلى أن الإسراع بترشيح السوداني لرئاسة الوزراء جاء لحاجتهم الماسة لتقنين الإنفاق الحكومي من خلال تقديم خطة موازنة قبل إنتهاء هذا العام بسبب قانون الأمن الغذائي الذي تبناه التيار الصدري والذي ينتهي العمل به نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي، لذا هم بحاجة ملحة لتشكيل الحكومة والكل مجبر على "بلع لسانه وطي سلاحه" لتمرير موازنة تشرعن الفساد لسنة أخرى من عمر العراق، كما أشارت بلا سخارت لأول مرة في تقريرها حول الموقف المالي للعراق، بأن الإنفاق الحكومي سيتوقف نهاية العالم الحالي.أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "البراءة من أي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون".ودعا الصدر "الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى"، لافتًا إلى أن "أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية بل قاطعوهم ولا تعينوهم على أفعالهم المشينة".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".

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