https://sputnikarabic.ae/20221020/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-سكنية-في-خيرسون-بـ12-صاروخا-1069297314.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في خيرسون بـ12 صاروخا... وسقوط قتلى وجرحى
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في خيرسون بـ12 صاروخا... وسقوط قتلى وجرحى
أطلقت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، 12 صاروخا من طراز "هيمارس" تجاه تجمعات سكنية في منطقة خيرسون الروسية، والتي نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T21:17+0000
2022-10-20T21:17+0000
2022-10-20T21:59+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. قال ممثل بخدمات الطوارئ في المنطقة خلال إفادة صحفية: "أطلق نظام كييف 12 صاروخا من طراز ’هيمارس’ وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 11 صاروخا". وأوضح أن صاروخا واحدا سقط في منطقة جسر أنتونوفسكي.من جانبه أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على خيرسون.وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف مناطق سكنية في خيرسون بـ12 صاروخا... وسقوط قتلى وجرحى
21:17 GMT 20.10.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 20.10.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، 12 صاروخا من طراز "هيمارس" تجاه تجمعات سكنية في منطقة خيرسون الروسية، والتي نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها، لكن أحد الصواريخ تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 شخصا.
موسكو- سبوتنيك
. قال ممثل بخدمات الطوارئ في المنطقة خلال إفادة صحفية: "أطلق نظام كييف 12 صاروخا من طراز ’هيمارس’ وأسقطت وحدات الدفاع الجوي 11 صاروخا". وأوضح أن صاروخا واحدا سقط في منطقة جسر أنتونوفسكي.
من جانبه أعلن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين على الأقل إثر الهجوم الصاروخي الأوكراني على خيرسون.
وقال روغوف على تلغرام: "نتيجة قصف الإرهابيين لمعبر زيلينسكي في خيرسون قتل ثلاثة أشخاص بينهم أطفال وأصيب 10 مدنيين واحترقت 12 سيارة مدنية".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب إنقلاب عام 2014.
هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، واستخدمت الأراضي الأوكرانية كنقطة لانطلاق تهديدات حلف "الناتو" لموسكو.
في الشهر الماضي، أجرت لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون استفتاءات شعبية
، طالبت خلالها الأغلبية الساحقة من السكان بالانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية، وهو إجراء حظي في النهاية بموافقة المؤسسات الدستورية في موسكو.