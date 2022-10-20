https://sputnikarabic.ae/20221020/المركزي-التركي-يعلن-خفض-سعر-الفائدة-من-12-إلى-105-1069273927.html
"المركزي التركي" يعلن خفض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%
"المركزي التركي" يعلن خفض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%
أصدر البنك المركزي التركي بيانا أكد فيه خفض سعر الفائدة إلى 10.5%. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:08+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. ووفقا للبيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أعلن البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%، وذلك وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى 83.45% وتدهور الليرة التركية.وقال البيان: "تم تخفيض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5 بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفضه إلى خانة الآحاد نهاية العام وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى 83.45 في المئة وتدهور الليرة التركية".وأضاف أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أنه يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ حاليا 12%، إلى رقم واحد بحلول نهاية هذا العام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20180421/أردوغان-التضخم-تركيا-أسعار-الفائدة-1031795319.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
"المركزي التركي" يعلن خفض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5%
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أصدر البنك المركزي التركي بيانا أكد فيه خفض سعر الفائدة إلى 10.5%.
أنطاكيا - سبوتنيك. ووفقا للبيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أعلن البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة
من 12 إلى 10.5%، وذلك وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى 83.45% وتدهور الليرة التركية.
وقال البيان: "تم تخفيض سعر الفائدة من 12 إلى 10.5 بعد قرار الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بخفضه إلى خانة الآحاد نهاية العام وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى 83.45 في المئة وتدهور الليرة التركية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحات صحفية مع "سي إن إن تركيا" أن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80%، مشيرا إلى الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني.
وأضاف أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أنه يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ حاليا 12%، إلى رقم واحد بحلول نهاية هذا العام 2022.