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https://sputnikarabic.ae/20221020/الولايات-المتحدة-تبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-بسبب-مزاعم-تزويد-روسيا-بالمسيرات-1069295609.html
الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات
الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على المزاعم بأنها تزود روسيا بطائرات مسيرة... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T20:05+0000
2022-10-20T20:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. نفت روسيا وإيران أكثر من مرة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكر كيربي في إفادة صحفية اليوم الخميس: "سنبحث فرض عقوبات جديدة كما فعلنا أمس"، وذلك في إشارة إلى إيران، حيث اتهم طهران بالانخراط "بشكل مباشر على الأرض، ومن خلال توفير الأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا".في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال إفادة صحافية، اليوم الخميس أيضا: "قلقون من أن روسيا قد تسعى للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران. قد يشمل ذلك صواريخ أرض - جو سيتم استخدامها على الأرجح ضد أوكرانيا".في وقت سابق اليوم، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران، على خلفية ادعاءات تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها الجمهورية الإسلامية.سابقا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم مساعدة لإيران في نقل الأسلحة إلى روسيا.من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الإدعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا "لا أساس لها" فيما قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن بلاده ترفض هذه الادعاءات رفضا قاطعا.
https://sputnikarabic.ae/20221020/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-3-عسكريين-وشركة-في-إيران-بدعوى-تزويد-روسيا-بطائرات-درون-1069293125.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مزاعم تزويد روسيا بالمسيرات

20:05 GMT 20.10.2022
© Sputnikوزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة "آرمي - 2022" في إيران
وزارة الدفاع الروسية تعرض الطائرات المسيرة خلال مسابقة آرمي - 2022 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على المزاعم بأنها تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. نفت روسيا وإيران أكثر من مرة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكر كيربي في إفادة صحفية اليوم الخميس: "سنبحث فرض عقوبات جديدة كما فعلنا أمس"، وذلك في إشارة إلى إيران، حيث اتهم طهران بالانخراط "بشكل مباشر على الأرض، ومن خلال توفير الأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا".
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال إفادة صحافية، اليوم الخميس أيضا: "قلقون من أن روسيا قد تسعى للحصول على أسلحة تقليدية متطورة من إيران. قد يشمل ذلك صواريخ أرض - جو سيتم استخدامها على الأرجح ضد أوكرانيا".
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
بريطانيا تفرض عقوبات على 3 عسكريين وشركة في إيران بدعوى "تزويد روسيا بطائرات درون"
18:11 GMT
في وقت سابق اليوم، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على 3 مسؤولين وشركة في إيران، على خلفية ادعاءات تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها الجمهورية الإسلامية.
سابقا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.
قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم مساعدة لإيران في نقل الأسلحة إلى روسيا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الإدعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا "لا أساس لها" فيما قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن بلاده ترفض هذه الادعاءات رفضا قاطعا.
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