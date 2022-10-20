https://sputnikarabic.ae/20221020/الولايات-المتحدة-تعرب-للسعودية-عن-مخاوفها-بعد-حكم-بسجن-مواطن-أمريكي-16-عاما-1069296063.html
الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما
الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما
أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها للمملكة العربية السعودية بشأن الحكم على مواطن أمريكي بالسجن 16 عاما لنشره تغريدات "تنتقد الحكومة السعودية". 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T20:13+0000
2022-10-20T20:13+0000
2022-10-20T20:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مساء الأربعاء: "لقد أثرنا باستمرار وبشكل مكثف مخاوفنا فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية. الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه المسألة"، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الرجل، سعد إبراهيم الماضي، لا يزال رهن الاعتقال. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق عن سجن الماضي، وانتقد ابنه في مقابلة مع الصحيفة طريقة تعامل الوزارة مع قضيته.قالت جان بيير إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع نظرائهم السعوديين في كل من واشنطن والرياض وإنهم سيواصلون إثارة قضية الماضي. وأضافت: "لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال بالحكومة السعودية بشأن الأمر حتى يوم الاثنين، مضيفا أن الدبلوماسيين الأمريكيين تمكنوا من الاتصال بالقنصلي لآخر مرة في 10 أغسطس/ آب، وأن الحكومة السعودية لم تقدم معلومات مسبقة عن جلسة النطق بالحكم على الرجل، رغم الطلبات الأمريكية المتكررة.اعتقل الماضي، 72 عاما، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 عندما كان متوجها إلى الرياض لزيارة عائلته. إلى جانب حكم السجن، فرضت السعودية عليه حظر سفر لمدة 16 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221018/واشنطن-تؤكد-حبس-أحد-مواطنيها-في-السعودية-1069209863.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
الولايات المتحدة تعرب للسعودية عن مخاوفها بعد حكم بسجن مواطن أمريكي 16 عاما
تابعنا عبر
أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها للمملكة العربية السعودية بشأن الحكم على مواطن أمريكي بالسجن 16 عاما لنشره تغريدات "تنتقد الحكومة السعودية".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مساء الأربعاء: "لقد أثرنا باستمرار وبشكل مكثف مخاوفنا فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية. الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه المسألة"، وفقا لوكالة
"بلومبيرغ".
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الرجل، سعد إبراهيم الماضي، لا يزال رهن الاعتقال. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق عن سجن الماضي، وانتقد ابنه في مقابلة مع الصحيفة طريقة تعامل الوزارة مع قضيته.
قالت جان بيير إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع نظرائهم السعوديين في كل من واشنطن والرياض وإنهم سيواصلون إثارة قضية الماضي. وأضافت: "لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال بالحكومة السعودية بشأن الأمر
حتى يوم الاثنين، مضيفا أن الدبلوماسيين الأمريكيين تمكنوا من الاتصال بالقنصلي لآخر مرة في 10 أغسطس/ آب، وأن الحكومة السعودية لم تقدم معلومات مسبقة عن جلسة النطق بالحكم على الرجل، رغم الطلبات الأمريكية المتكررة.
اعتقل الماضي، 72 عاما، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 عندما كان متوجها إلى الرياض لزيارة عائلته. إلى جانب حكم السجن، فرضت السعودية عليه حظر سفر لمدة 16 عاما.