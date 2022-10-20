https://sputnikarabic.ae/20221020/الين-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-3-عقود-مع-تدخلات-بنك-اليابان-1069282718.html

الين يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 عقود مع تدخلات بنك اليابان

الين يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 عقود مع تدخلات بنك اليابان

انخفضت العملة اليابانية إلى ما دون 150 ينا مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث ظل المستثمرون في حالة تأهب لتدخل آخر من قبل السلطات... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T15:02+0000

2022-10-20T15:02+0000

2022-10-20T15:02+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101700/11/1017001100_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_50b4ce1022ffa6564c4e4ff68be89ef7.jpg

وخلال تعاملات اليوم الخميس، انخفض الين بنسبة 0.1% إلى 150.08 ين للدولار، ما دفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب عام 1990، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".جاء الانخفاض الأخير بعدما قال بنك اليابان إنه سيبدأ عملية شراء سندات طارئة، حيث يعرض شراء 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) من الدين الحكومي بغية التحكم في العائدات حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل على مستوى العالم.رغم تدخله بمشتريات قيمتها 20 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، فقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشديد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.ينظر إلى الين باعتباره أحذ الملاذات الآمنة في سوق العملات والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى، لكنه يخضع للضغط الحاد الآن بسبب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.يعتقد المتداولون أن السلطات تدخلت بهدوء في الأسبوع الماضي لتعزيز قيمة الين ولكن لم يكن هناك تدخل معلن بعد إجراء سبتمبر. انخفاض قيمة الين تعزز من صادرات البلاد التي تعد لاعبا جوهريا في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، فإن كل انخفاض في قيمة أي عملة يؤثر على القوة الشرائية لحامليها.أصر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الشهر الماضي على أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة وهو ما دفع الين إلى التراجع بشكل كبير. حذر المحللون من أن التدخلات لن تكون فعالة في وقف الانخفاض طالما أن فرق سعر الفائدة بين اليابان وبقية العالم مستمر في الاتساع.

https://sputnikarabic.ae/20220920/التضخم-في-اليابان-يصل-إلى-أعلى-مستوى-منذ-2014-1067976341.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم