https://sputnikarabic.ae/20221020/بوتين-يصدر-تعليمات-لوضع-تعرفة-تنافسية-لنقل-البضائع-عبر-بحر-الشمال--1069289605.html
بوتين يصدر تعليمات لوضع تعرفة تنافسية لنقل البضائع عبر بحر الشمال
بوتين يصدر تعليمات لوضع تعرفة تنافسية لنقل البضائع عبر بحر الشمال
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تعليمات باتخاذ تدابير لوضع تعريفة معقولة وجدول زمني محدد وشروط تنافسية أخرى لنقل البضائع على طول طريق بحر... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T16:43+0000
2022-10-20T16:43+0000
2022-10-20T16:43+0000
روسيا
اقتصاد
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ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "تتخذ حكومة روسيا الاتحادية ... تدابير لضمان وضع تعريفة معقولة اقتصاديا وجدول زمني حازم وشروط تنافسية أخرى لنقل البضائع على طول طريق بحر الشمال من منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية إلى الجزء الأوروبي لروسيا وفي الاتجاه المعاكس من أجل توسيع استخدام طريق بحر الشمال وزيادة حجم نقل المنتجات، بما في ذلك الأسماك".يذكر أن الحكومة الروسية قد وافقت على خطة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري حتى عام 2035، بهدف الحفاظ على نمو الشحن في القطب الشمالي، وزيادة عبور البضائع وزيادة كفاءة طرق لوجستيات التصدير.في نفس الوقت، توجد مشاريع كبيرة الحجم لكبرى الشركات بقاعدة شحن موحدة واعدة تبلغ 200 مليون طن مع فرصة لجعلها بديلاً كاملاً لقناة السويس، ما يختصر الطريق البحري من أوروبا إلى آسيا بأكثر من 30%.وقال نوفاك في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "إذا تحدثنا عن النتائج، فقد بلغ تدفق البضائع في عام 2021 نحو 35 مليون طن، وهو أعلى من الخطة بمقدار مليوني طن، ابتداءً من يوليو، النتائج تحقق نموا بنسبة 5%".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بوتين يصدر تعليمات لوضع تعرفة تنافسية لنقل البضائع عبر بحر الشمال
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تعليمات باتخاذ تدابير لوضع تعريفة معقولة وجدول زمني محدد وشروط تنافسية أخرى لنقل البضائع على طول طريق بحر الشمال.
ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "تتخذ حكومة روسيا الاتحادية ... تدابير لضمان وضع تعريفة معقولة اقتصاديا وجدول زمني حازم وشروط تنافسية أخرى لنقل البضائع على طول طريق بحر الشمال من منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية إلى الجزء الأوروبي لروسيا وفي الاتجاه المعاكس من أجل توسيع استخدام طريق بحر الشمال وزيادة حجم نقل المنتجات، بما في ذلك الأسماك".
يذكر أن الحكومة الروسية قد وافقت على خطة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري حتى عام 2035، بهدف الحفاظ على نمو الشحن في القطب الشمالي، وزيادة عبور البضائع وزيادة كفاءة طرق لوجستيات التصدير.
وكجزء من تنفيذ تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقرار الحكومة، تم إنشاء "المديرية الرئيسية لطريق بحر الشمال" ضمن "روساتوم"، المسؤولة عن إدارة الملاحة على طول طريق بحر الشمال.
في نفس الوقت، توجد مشاريع كبيرة الحجم لكبرى
الشركات بقاعدة شحن موحدة واعدة تبلغ 200 مليون طن مع فرصة لجعلها بديلاً كاملاً لقناة السويس، ما يختصر الطريق البحري من أوروبا إلى آسيا بأكثر من 30%.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد في الأول من الشهر الماضي أغسطس/ آب، أن حركة الشحن على طول طريق بحر الشمال تتجاوز الخطة المتوقعة بنسبة 5% ابتداءً من يوليو/تموز.
وقال نوفاك في اجتماع مع رئيس الوزراء
ميخائيل ميشوستين: "إذا تحدثنا عن النتائج، فقد بلغ تدفق البضائع في عام 2021 نحو 35 مليون طن، وهو أعلى من الخطة بمقدار مليوني طن، ابتداءً من يوليو، النتائج تحقق نموا بنسبة 5%".